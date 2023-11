Ime pove veliko več, kot le to, da se med seboj ločujemo. Nosi pomen in za seboj skriva stvari, ki niso tako zelo očitne na prvi pogled. Ime namreč lahko poseže v našo dušo in nas zavedno ali nezavedno nagovori. Zato ne čudi, da avtomobilske znamke tekmujejo z različnimi imeni ali pa svoj model poimenujejo le s črkami in številkami. Ime je ena izmed lastnosti avtomobila, ki vpliva na prodajo. Uspešno prodajan pa je praviloma tisti avto, ki prepriča vse dele kupčeve osebnosti. Asociacije ob imenu so pomembne za prodajo, največkrat pa vžge nekaj močnega, učinkovitega, zanesljivega in hitrega. Včasih zato pri poimenovanju uporabijo ime živali, drugič ime kraja. Pri čemer se lahko na prvo žogo negativno ime izkaže kot pozitivno. Takšna je na primer Fordova kuga, športni terenec. Negativni prizvok njenega imena na prodajo ni vplival.

Avtomobilska podjetja se dobro zavedajo pomena imena vozila. Zato ime in vse, kar je povezano z njim, nastane s pomočjo raznovrstnih raziskav, mnoge med njimi pa upoštevajo tudi mejne znanosti in znanosti, ki jih uradna znanost ne priznava. Med njimi so numerologija, astrologija in posebna veda, ki preučuje okultne povezave med črkami in grafično podobo črk. Ko odgovorni načrtujejo nov avtomobil, že vnaprej vedo, kateremu segmentu kupcev je namenjen, v skladu s tem pa izberejo možne predloge imen (številk ali kombinacije obojega), ki se ujemajo z namembnostjo vozila. Nato upoštevajo izbor besede in njen pomen za množice. Ime mora vzburiti čustvo, ki ljudi napeljuje k želji po nakupu.

Zanimivo, da ima določeno ime različen vpliv na moške in ženske. Moški so namreč precej bolj občutljivi za imena, zato odgovorni namenoma izberejo takšno, ki poveličuje pomen avtomobila in s tem pomen voznika. Ženske so na drugi strani zelo zahtevne in skrbijo, da jim določeno ime avtomobila seže globoko v srce. Za ženske je avtomobil nekakšen modni dodatek in če je le mogoče, uskladijo barvo karoserije ali notranjosti s svojo torbico ali čevlji. Enako velja tudi za imena. Iščejo takšno ime avtomobila, ki s kombinacijo črk ali številk izraža čustvenost in eleganco ali pa odprtost, soodvisnost od partnerja in družinsko življenje. Ko boste naslednjič kupovali avto, razmislite tudi o tem.