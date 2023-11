#intervju Jürgen Czernohorszky, dunajski mestni minister za podnebje in okolje: Če ljudi skrbi konec meseca, se jih konec sveta ne dotakne

Dunaj je s svojimi dobrimi praksami, denimo s stanovanjsko mestno politiko, pogosto lahko zgled Ljubljani. Že dolgo časa se v avstrijski prestolnici ukvarjajo tudi z vprašanjem podnebnih sprememb, ki v obliki ekstremnih vremenskih pojavov vse bolj kažejo zobe. V urbanih okoljih prizadenejo ljudi, živali in rastline ter grajeno okolje. O naslavljanju podnebne problematike na Dunaju smo se pogovarjali z mestnim ministrom za podnebje in okolje ter hkrati predsednikom upravnega odbora društva Lokale Agende 21, ki se ukvarja s participativnimi projekti, Jürgenom Czernohorszkim. Pravi, da učenje in dobre ideje prehajajo v obe smeri, torej tudi iz Ljubljane na Dunaj. V Ljubljani imajo stik z občino, občasno tudi z različnimi društvi in nevladnimi organizacijami. »Več dobiš, če deliš,« pravi naš sogovornik, ki se je z delegacijo na nedavni delovni obisk v Ljubljano pripeljal z vlakom.