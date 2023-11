Nepreslišano: Yuval Kremnitzer, izraelski filozof

Ko vidimo like, kakršni so denimo Trump, Netanjahu ali Bolsonaro, se vprašamo, kako jih lahko kdorkoli podpira. So lažnivci in goljufi, ki jim je mar le zase. Kdo so ti idioti, ki jih volijo? Ampak hkrati se njihovi podporniki sprašujejo, »kaj je na teh likih takega, kar tako razburja privilegirane riti, ki nas zaničujejo«? Karizma teh politikov temelji na učinku, ki ga imajo pri svojih nasprotnikih. Bolj ko je uglajena javnost nad njimi razkačena, bolj navdušeni so njihovi podporniki in bolj se jim zdi, da je ta politik eden izmed njih, predstavnik malega človeka, ki ga elite prezirajo. Kar bi torej lahko storili, je, da na splošno prenehamo biti tako elitistični; to je velika težava levice.