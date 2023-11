***

Študija bigster uteleša razvoj znamke. Bistveno, s pridihom svežine in z duhom odprtih prostranstev. Dokazuje, da dosegljivost ni v navzkrižju s privlačnostjo. Pri znamki Dacia verjamemo v to in ta avto je naš dokaz. Ta športni terenec je izdelan po receptu znamke Dacia, ki bo segment C naredila dosegljiv za ceno vozila nižjega segmenta.

Alejandro Mesonero-Romanos, direktor oblikovanja znamke Dacia