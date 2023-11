Tožilec zdaj predlaga psihiatrično zdravljenje

Damir Softić, ki je obtožen umora 26-letnika iz Kroga pri Murski Soboti in je od februarja v priporu, je bil po mnenju izvedenca psihiatra v času dejanja neprišteven, zato je tožilec po poročanju spletnega Vestnika spremenil obtožnico. Predlaga varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Iz izvedeniškega mnenja izhaja, da obdolženi ob storitvi kaznivega dejanja ni mogel razumeti pomena svojih dejanj in ni imel v oblasti svojih ravnanj ter je bil v stanju neprištevnosti. V novi obtožnici tako tožilec predlaga, da Softiću izrečejo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Če bo sodišče predlogu tožilca sledilo, bodo Softića poslali na obvezno psihiatrično zdravljenje.