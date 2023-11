Razočaran sem nad vami, kako hitro ste nasedli hudobni propagandi, jaz pa sem še vedno isti, vaš rešitelj pred Janšo. Ne gre samo za moje žrtvovanje, ampak tudi za velik izziv, da bom rešil Slovenije iz zlobnih krempljev, ki bi radi raztrgali še zadnji plen, do konca uničili naravo in medsebojne odnose. In če si zadam kakšen cilj, ga izpeljem do konca, Janša že ne bo plesal. Nikoli.

Moja naivna odkritost je postala napaka. Od mene ste hoteli, da RTV in policijo očistim janšistov, in čeprav vsi skupaj vemo, tudi na RTV, da to ne pomeni ljudi, ampak njihovo nestrokovno delo, me je Rajko Gerič ovadil. Tudi vi mi zdaj krivično očitate, da sem nezakonito posegel v policijo, prej pa ste pritiskali, naj uredim razmere na nacionalki po nezakoniti poti. Kot veste, tega nisem storil.

Bivša notranja ministrica ne odneha. Predolgo je bila v policiji, ni se vživela v vlogo političarke, potem pa sanja o pritiskih. S kom pa se naj odkrito pogovarjam o skupnih ciljih, če ne prav z ministri? Zaradi Hojsove premestitve v Tacen – seveda na Janševo zahtevo – je postala žrtev, ta vloga ji očitno prinaša vašo naklonjenost, ki pa je v mojem primeru pomota. In zdaj še halucinira o mojem vplivanju na Sovo. Imam vse dokaze in priče.

Slišim 'strokovne ocene', da se že vsi po malem zavedate, da sem popoln blefer. To lahko izreče samo tisti, ki ne pozna mojih kvalitet in ki misli, da se da čez noč popraviti zavoženo državo, prepredeno z različnimi lobiji, ki se upirajo vsakim spremembam. Ste že pozabili mojo napoved, da sta za reforme potrebna vsaj dva mandata? In ni res, prenesem kritiko, če je konstruktivna, taka, ki zna tudi pohvaliti in svetovati rešitve.

Vaše mišljenje, da se države ne da voditi kot podjetje, je zastarelo. Da se, a vsi moramo noč in dan trdo delati. Ko so si moji ministri postavili dogovorjene cilje, sem jim pustil odprte roke, kako priti do njih. Ko pa smo preverjali dosežke in sem ugotovil, da stopicajo na mestu ali so celo ubrali napačno smer, sem jih 'vrgel čez ramo'. Bi vi dopustili, da še naprej delajo škodo? Bi? Potem ste neodgovorni. In kako morete zahtevo po izpolnjevanju dogovorjenega označite za avtokracijo?

Imel sem vizijo 20 ministrstev, da bi se bolj poglobili v probleme, da ne bi ustvarjali površnih in neizvedljivih zakonov, kot jih je prejšnja vlada po tekočem traku. Pa so prišle poplave, prioritete so se spremenile, dober vodja se mora prilagoditi situaciji. Zakaj tega ne razumete? Seveda partnerja javno stokata, ker bi rada obdržala svoje ministre.

Na ves glas odmeva, koga smo vrgli iz Svobode. Tudi meni je žal za vidno poslanko in dobro novinarko, a kaj ko je kriva, da je moja najboljša ministrica, ki ji še vedno zaupam, odstopila. Se vam ni nikoli zgodilo, da bi ob veliki obremenjenosti podpisovali, ne da bi vedeli, kaj? Erika pa jo je kar naprej pribijala na križ, da je lažnivka. Naj bi raje odstranili Vesno Vuković, pravite. Kako pa bi potem izvedel za vse teorije zarot? Tako vem, da ni trojanski konj Damir Črnčec, ampak Mojca Šetinc Pašek, ki se je potem spravila še na Šarca. In kdo bi bil naslednji?

To so res težki časi, polni katastrof, napetosti in garanja. Nisem iz jekla, neumna novinarska vprašanja me razjezijo, ker mi po nepotrebnem jemljejo čas. Veliko smo že naredili – ne hvalim se kot Tonin in poslanci SDS – za marsikaj pa še ne veste. A če me boste pustili na miru do konca mandata, bom kot čarodej sestavil vse skrite delce v zaželeno celoto. No, če me ne boste prej zamenjali ali zaprli.

Vaš Robi.«

Polona Jamnik, Bled