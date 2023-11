Medijske toplice še naprej propadajo

Dolgoletna saga Medijskih toplic je očitno obsojena na nadaljevanje kalvarije. Kljub minevanju let nič ne kaže, da se bo zgodba uredila. Nekoč moderno in priljubljeno kopališče, kamor so prihajali obiskovalci tudi od drugod, ne le iz Zasavja, še naprej propada.