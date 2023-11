Galerija po 13 letih zapira svoja vrata

Galerija 22, ki je trinajst let delovala na Novem trgu in je ob navalu turistov v središču mesta eden od vse redkejših prostorov avtorskega in lokalnega značaja, v drugi polovici novembra zapira vrata. 80-letni galerist Boštjan Pirc zaključuje svojo dejavnost.