Golob leti v vesolje

Medtem ko se državljani ukvarjajo z nepomembnimi težavami, kot so visoke cene, pomanjkanje stanovanj, vrste v ordinacijah, posledice poplav in plazov …, slovenska vlada razmišlja širše, o veliko bolj resnih in večjih projektih. V petek popoldne je, kar malce skrito pred zainteresirano slovensko javnostjo, na dopisni seji sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo in odločitev za prošnjo za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji.