Protest je organizirala turška nevladna humanitarna organizacija IHH, policija pa je solzivec uporabila proti množici protestnikov, ko so se po mirnem zborovanju v mestu Incirlik napotili proti vojaškemu oporišču, ki ga uporabljajo ameriške zračne sile.

Na posnetkih na družbenih medijih je videti več sto ljudi s palestinskimi zastavami v rokah, kako tečejo čez polje, medtem ko jih lovi policija, ki je proti njim uporabila tudi vodni top.

Pred ameriškim veleposlaništvom v prestolnici Ankara pa je danes protestiralo okoli tisoč ljudi.

V Turčiji sicer danes pričakujejo državnega sekretarja ZDA Antonyja Blinkna, ki se bo v ponedeljek o razmerah na Bližnjem vzhodu v Ankari pogovarjal s turškim zunanjim ministrom Hakanom Fidanom.

To bo prvi obisk Blinkna v Turčiji od začetka vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas 7. oktobra, a se osebno s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom zelo verjetno ne bo srečal, saj je ta danes sporočil, da bo v ponedeljek obiskal odročni severovzhod države. Erdogan je sicer že večkrat kritiziral ZDA zaradi podpore izraelski operaciji v Gazi.

Več deset tisoč ljudi je medtem na protestnem pohodu skozi pakistansko prestolnico Islamabad danes zahtevalo takojšnjo prekinitev ognja na območju Gaze. Pakistanska islamistična stranka TLP je sporočila, da so njeni podporniki na »milijonski pohod Al Aksa« prišli iz vse države, da bi obsodili izraelske napade na Gazo. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so protestniki vzklikali slogane v podporo Palestincem in pozivali voditelje muslimanskih držav, naj Palestince bolj podprejo.

O protestih v podporo Palestincem znova poročajo tudi iz Evrope, med drugim iz britanske prestolnice. Na trgu Trafalgar v središču Londona je tako kot že v soboto več tisoč ljudi zahtevalo takojšnjo prekinitev ognja na območju Gaze. Protest je minil večinoma mirno, policija pa je prijela enajst ljudi. Iz mesta je dpa poročal tudi o več sedečih protestih.