Vlogo favorita je Đoković, do finala je prišel po polfinalni zmagi nad Rusom Andrejem Rubljovom v treh nizih, danes dokaj zanesljivo upravičil. Za zmago v 13. medsebojnem obračunu z Bolgarom je potreboval uro in 39 minut, razmerje zmag v dvoboju Đoković - Dimitrov je zdaj 12:1 za Srba. Dimitrov je izgubil deseti zaporedni medsebojni dvoboj.

Za Đokovića je to šesta zmaga v sezoni, še drugič po letu 2021 pa je osvojil tudi pariški "dvojček", ko je spomladi dobil turnir za grand slam, jeseni pa masters v dvorani Bercy. S skupno 97. turnirsko zmago v karieri pa je še za eno zmanjšal razliko na večni lestvici, kjer sta najboljša Jimmy Connors s 109 in Roger Federer s 103 uspehi med posamezniki.

Na novi lestvici ATP bo imel Srb, prvi igralec sveta, zdaj 1490 točk naskoka pred Špancem Carlosom Alcarazom.

Dvaintridesetletni Dimitrov - v polfinalu je premagal sedmega nosilca, Grka Stefanosa Cicipasa - je prvič v karieri igral v finalu mastersa v Parizu in drugič v finalu turnirjev masters, ostaja pri eni zmagi na teh turnirjih (Cincinnati 2017) in skupno osmih v karieri.

"To je ena mojih najbolj pomembnih zmag. Na treh dvobojih pred današnjim sem bil na robu poraza, zato mi zmaga tukaj pomeni še več. Zahvaljujem se svoji ekipi, ker vedo, kaj smo vsi skupaj prestajali v teh dneh. Zaradi vsega tega je zmaga še slajša," je po uspehu dejal Đoković.

Že pred finalom je bila znana osmerica igralcev, ki so se uvrstili na zaključni turnir sezone v Torinu: pred Parizom so bila na voljo še tri mesta, ki so jih zasedli Cicipas, Nemec Alexander Zverev in Danec Holger Rune. Že prej pa so si udeležbo zagotovili Đoković, Alcaraz, Italijan Jannik Sinner ter Rusa Danil Medvedjev in Rubljov.