Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes za območje ob Jadranskem morju izdal oranžno opozorilo zaradi močnega, tudi orkanskega juga in obilnega deževja, ki bi lahko povzročilo hudourniške poplave v mestih.

Kombinacija plime in močnega juga je poplavila obale v številnih dalmatinskih mestih. V Splitu je morje poplavilo obalo in Matejuško, plimski val pa je nosil avtomobile po mestu. Tu so tudi zabeležili danes najmočnejše sunke vetra, s hitrostjo sto kilometrov na uro. Vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko dosegli hitrost 120 kilometrov na uro.

V Šibeniku je prav tako poplavljena obala, valovi so nanjo naplavili čolne in barke, v naselju Brodarica pa veliko kamenja, ki je zaprlo cesto in ustavilo promet.

V Zadru so ceste ob obali popolnoma poplavljene. Morje je na obalo odvrglo kamenje, tako da so klopi na sprehajališču prekrite s kamenjem.

Na Reki so poplavljene nekatere ulice, predvsem v središču mesta, pa tudi lokali okoli mestne tržnice, poroča Index.