Več tisoč vaščanov je noč na težko dostopnem goratem območju v najbolj prizadetih okrožjih Jajarkot in Rukum preživelo na prostem ob nizkih temperaturah, saj so bile v potresu uničene ali poškodovane njihove hiše iz blata, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po potresu so številni kraji odrezani od sveta, saj so plazovi zemlje in kamenja zasuli dovozne ceste, zato so območja težko ali pa nedostopna.

Čeprav so regionalne oblasti danes objavile konec iskalnih operacij, pa so poudarile, da so še vedno v pripravljenosti, če bi morda prejeli nove informacije iz dodatnih odročnih krajev.

Po petku je sicer območje po poročanju britanskega BBC prizadelo 250 popotresnih sunkov, med katerimi jih je bilo šest z magnitudo 4.

V Nepalu so potresi pogosti. Leta 2015 je območje okoli prestolnice Katmandu stresel potres z magnitudo 7,8, v katerem je umrlo približno 9000 ljudi, milijoni pa so ostali brez strehe nad glavo.