Vojna med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom je okrepila tudi napetosti na zasedenem Zahodnem bregu, kjer je bilo po podatkih palestinskih oblasti od 7. oktobra v streljanjih in spopadih z izraelsko vojsko in judovskimi naseljenci ubitih več kot 150 Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Blinken je ponovil, da ZDA ostajajo zavezane »spodbujanju enakih meril dostojanstva in varnosti tako Palestincev kot Izraelcev«, kot tudi »prizadevanjem za uresničitev legitimnih teženj Palestincev po ustanovitvi palestinske države«, je povedal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller.

Blinken je potrdil tudi zavezo ZDA »dostavi humanitarne pomoči na območje Gaze, ki rešuje življenja, kot tudi ponovni vzpostavitvi osnovnih storitev na območju«, in izrazil nasprotovanje prisilnemu preseljevanju Palestincev.

Abas je Izrael obsodil, da izvaja genocid nad Palestinci na območju Gaze. »Nimam besed, s katerimi bi opisal genocid in uničenje, ki ju je naše palestinsko ljudstvo v Gazi utrpelo od izraelskega vojnega stroja, ki ne upošteva načel mednarodnega prava,« je po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa dejal Blinknu.

Izpostavil je, da ni mogoče molčati »o uboju 10.000 Palestincev, od tega 4000 otrok, več deset tisoč ranjenih in uničenju več deset tisoč stanovanj, infrastrukture, bolnišnic, zavetišč in rezervoarjev za vodo«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Nič manj grozljivo ni po njegovih besedah dogajanje na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu. Abas je še posvaril pred »razseljevanjem palestinskega ljudstva izven Gaze, Zahodnega brega ali Jeruzalema« ter poudaril, da to odločno zavračajo.

Abas sicer vodi palestinske oblasti na Zahodnem bregu, ki na območju Gaze nimajo oblasti, odkar jih je od tam leta 2007 po nekaj dneh oboroženih spopadov pregnal Hamas.

Blinken se je z Abasom sestal, medtem ko se v svetu krepijo skrbi zaradi velikega števila žrtev na obleganem območju Gaze, kjer je bilo v napadih izraelskih sil ubitih skoraj 9500 ljudi, večinoma civilistov, poroča AFP.

Blinken je nenapovedano prispel v Ramalo dan po srečanju z zunanjimi ministri več arabskih držav v Jordaniji, ki so pozvali k prekinitvi ognja v vojni med Izraelom in Hamasom. ZDA so naklonjene zgolj humanitarnim premorom, ki bi omogočili dostavo več pomoči v Gazo in morebiti olajšali izpustitev okoli 240 talcev, ki jih Hamas zadržuje na območju Gaze od napada na Izrael 7. oktobra, v katerem je ubil 1400 ljudi.

Pred tem se je Blinken v petek mudil v Izraelu, kjer je bil drugič od izbruha zadnjih spopadov med Hamasom in Izraelom 7. oktobra. Zvečer naj bi odpotoval na obisk v Turčijo.