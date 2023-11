Novo neurje je prizadelo zlasti pokrajini Prato in Pistoia. Reka Bisenzio in več manjših vodotokov je prestopilo bregove in poplavilo celotne kraje. Na območjih, kjer se je voda po nedavnih poplavah že umaknila, medtem nadaljujejo čiščenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

#Maltempo #Toscana, oltre 3.000 interventi in 48 ore, 656 #vigilidelfuoco al lavoro con 192 mezzi, di cui 4 anfibi, tra Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa. Nella clip le operazioni delle squadre riprese dall'elicottero Drago in ricognizione su Campi Bisenzio (FI) #4novembrepic.twitter.com/vPfzsnr87P — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 4, 2023

**Breaking News: Storm Ciaran Claims Six Lives in Central Tuscany, Italy** Tragedy struck central Tuscany, Italy, as Storm Ciaran continued its destructive path through Europe. At least six people lost their lives due to the severe weather. The storm had previously caused chaos… pic.twitter.com/oOl9k5hqo3 — ChroniBuzz (@liv59224) November 5, 2023

O vnovičnih vremenskih nevšečnostih poročajo tudi iz več drugih dežel na severu in v osrednjem delu Italije. Močno je deževalo v Benečiji, Lombardiji, Emilii-Romagni in Liguriji. Med turisti priljubljeno obalno območje Cinque Terre so zalivali visoki valovi, v Benetkah so znova sprožili sistem pregrad za zaščito pred poplavami Mose.

Val slabega vremena, ki ga je s sabo prineslo neurje Ciaran, je sicer v zadnjih dneh prizadelo velik del zahodne Evrope.