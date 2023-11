Netanjahu je Eliyahuja suspendiral za nedoločen čas, kar pomeni, da se ne bo udeleževal vladnih sej, poročajo izraelski mediji, ki se sklicujejo na izjavo iz kabineta predsednika vlade. Eliyahu je sicer po pogovoru na radiu sporočil, da je bila njegova izjava o atomski bombi zgolj »metaforična«.

»Besede Elijahuja so povsem brez stika z realnostjo,« je kritičen Netanjahu. »Izrael in izraelske obrambne sile delujejo v skladu z najvišjimi standardi mednarodnega prava, da bi preprečili škodo nevpletenim ljudem, in to bomo počeli vse do zmage,« je v odzivu dodal izraelski premier.

Prek Rafe nova pomoč v Gazo, za odhode prehod zaprt

Pred prehoda Rafa, ki leži na meji med območje Gaze in Egiptom, je po podatkih dobrodelnih organizacij v Gazo prispelo še 30 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Ostaja pa prehod že od sobote zaprt za odhode ranjenih in tujih državljanov, ki želijo zapustiti oblegano palestinsko enklavo.

Novi tovornjaki s pomočjo so na območje Gaze prispeli v soboto zvečer, je sporočil palestinski Rdeči polmesec. Skupno je tako po njihovih podatkih od 21. oktobra mejni prehod iz Egipta na jug enklave prečkalo 451 tovornjakov.

V zadnjem konvoju je bilo 19 tovornjakov s pomočjo Združenih narodov, trije so prepeljali pomoč Mednarodnega odbora Rdečega križa, osem pa pomoč egiptovskega Rdečega polmeseca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na egiptovski strani prehoda je bila danes na obisku direktorica Svetovnega programa za hrano (WFP) Cindy McCain, ki je ob tem pozvala k okrepljenim dostavam pomoči, češ da so zaloge na kritično nizki ravni.

Prehod Rafa je trenutno edina vstopna točka za humanitarno pomoč Gazi, obenem pa tudi edina točka, prek katere lahko območje zapustijo tamkajšnji prebivalci in tuji državljani. Prehod je zanje sicer že od sobote zaprt. Pred njim je tako med drugim obstalo več sto ljudi s tujim državljanstvom. Prav tako so se ustavile evakuacije ranjenih.

Pred tem je visoki predstavnik Bele hiše Hamas v petek obtožil Hamas, da dogovor o odprtju prehoda izkorišča za to, da z območja spravi svoje borce. Tretjina na seznamih tistih, ki naj bi zaradi zdravstvenih težav potrebovali evakuacijo, je bila po njegovih besedah članov ali borcev Hamasa.

Po današnjih podatkih Bele hiše je bilo sicer z območja Gaze doslej evakuiranih več kot 300 Američanov in rezidentov s stalnim bivališčem v ZDA z družinskimi člani. Namestnik svetovalca Bele hiše za nacionalno varnost Jonathan Finer je za ameriški CBS News še povedal, da so to dosegli z »intenzivnimi pogajanji z vsemi vpletenimi stranmi v konfliktu«, da pa kljub temu v Gazi ostaja še nekaj Američanov. Prizadevali si bodo, da bodo vse, ki to želijo, evakuirali, je zagotovil.

Vnovič napad na begunsko taborišče v Gazi

Na območju Gaze se nadaljujejo spopadi med gibanjem Hamas in izraelsko vojsko, ki stopnjuje tudi obstreljevanje. Glede na trditve palestinskih oblasti je ponoči v bombardiranju osrednjega dela območja v begunskem taborišču Al Maghazi umrlo več kot 30 ljudi.

O žrtvah napada v begunskem taborišču poroča zdravstveno ministrstvo v Gazi, kjer vlada Hamas. Sprva so navajali, da je umrlo več kot 30 ljudi, število pa naj bi medtem že naraslo na 45.

Israel perpetrates yet another pogrom in the Al-Maghazi refugee camp in central #Gaza, killing dozens of innocent Palestinian civilians, including children, and destroying an entire residential complex.#GazaGenocidepic.twitter.com/eNLN8ySIQc — Quds News Network (@QudsNen) November 5, 2023

A pair of siblings in Gaza City found their brother on Monday while searching for family members among the injured at the Bureij Refugee Camp. Many came to the camp following Israeli airstrikes nearby. pic.twitter.com/Osp7JJhnUF — CBS News (@CBSNews) November 4, 2023

Hamas je v izjavi na Telegramu Izrael obtožil, da je bombardiral neposredno domove, večina žrtev pa da je bilo žensk in otrok. Francoska tiskovna agencija AFP navaja izjavo očividca, da je bilo v napadu uničenih več domov, ubiti pa tudi otroci.

Izraelska vojska je sporočila, da še preučujejo, če so njihove sile v času bombardiranja delovale na območju. V jutranjem poročilu je sicer navedla, da so ponoči napadli »poveljniške in nadzorne centre, opazovalne točke in dodatno teroristično infrastrukturo« Hamasa. Od začetka kopenske ofenzive so njihove sile zadele več kot 2500 tarč, so še zatrdili.

Mesec dni po napadu Hamasa, ki je terjal 1400 življenj, Izrael stopnjuje ofenzivo proti skrajnemu palestinskemu gibanju. Spopadi med stranema se na gosto poseljenem območju, kjer je glede na podatke palestinskih oblasti od 7. oktobra umrlo že več kot 9000 ljudi, nadaljujejo kljub pozivom k humanitarni prekinitvi.

Izraelska vojska poroča celo o širitvi spopadov proti jugu enklave. Pripadniki Hamasa naj bi na njihove enote, nameščene v bližini meje z Izraelom, izstrelili protitankovske rakete, izraelska vojska pa naj bi na to odgovorila.

Izrael po besedah obrambnega ministra Joava Galanta »uničuje en Hamasov bataljon za drugim«, njihov cilj pa je trenutno »eliminirati« prvega moža gibanja Jehjo al Sinvarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael je prebivalce severa območja Gaze že večkrat pozval k umiku proti jugu, čeprav tudi tam izvaja napade. V ta namen naj bi danes med 9. in 13. uro po srednjeevropskem času odprli evakuacijsko pot prek glavne ceste, ki povezuje sever in jug območja Gaze. Podobna je bila sicer napoved že v soboto, a je nato izraelska vojska obtožila Hamas, da je napadel njene vojake, ki so delovali na območju. Na severu območja Gaze naj bi sicer bilo še od 350.000 do 400.000 ljudi. Nasilje ne pojenja niti na Zahodnem bregu, od koder danes poročajo o smrti treh Palestincev, ki naj bi jih ubili izraelski vojaki.

Izraelska vojska: Eksplozija v šoli je bila posledica streljanja na drug cilj

V soboto smo poročali, da je agencija ZN za begunce (Unrwa) potrdila, da je bila šola, ki jo vodi v begunskem taborišču Jabalia, tarča napada. Direktorica za komunikacije agencije Unrwa Juliette Touma je za BBC povedala, da je bila šola, ki je ob enem tudi zavetišče za otroke, zadeta na dveh mestih – na dvorišču, kjer so šotori in prostor, kjer pečejo kruh.

Touma je povedala, da ne pozna vzroka za napad, ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas, pa je sporočilo, da je šlo za izraelski napad, v katerem je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, še 70 pa je bilo ranjenih.

Danes zjutraj so Izraelske obrambne sile (IDF) za tiskovno agencijo Reuters povedale, da je predhodna preiskava pokazala, da niso bile tarča te lokacije, »ampak je bila eksplozija morda posledica streljanja IDF, usmerjenega na drug cilj«.

V Izraelu protesti s pozivi k osvoboditvi talcev

V Izraelu je v soboto na tisoče ljudi protestiralo za osvoboditev okrog 240 talcev, ki so jih pripadniki gibanja Hamas zajeli ob napadu 7. oktobra. Protestniki so se v luči vse ostrejših kritik zaradi slabe pripravljenosti na napad Hamasa zbrali tudi pred hišo premierja Benjamina Netanjahuja v Jeruzalemu in pozivali k njegovemu odstopu.

Na ulicah Tel Aviva so se po poročanju francoscke tiskovne agencije AFP tisoči zbrali na poziv svojcev talcev, ki jih Hamas zadržuje na območju Gaze, in vzklikali "Pripeljite jih domov". Gre za stopnjevanje pritiska na vlado, ki ji številni očitajo, da slabo upravlja krizo s talci. Ob krepitvi izraelske ofenzive se svojci tudi bojijo, kako ta vpliva na ugrabljene.

Medtem ko se na Izrael iz tujine krepi pritisk, naj pristane na humanitarno prekinitev ognja v Gazi, družine talcev zahtevajo, da mora Hamas najprej izpustiti ugrabljene. To je v petek sicer zatrdil tudi Netanjahu.

Več sto ljudi se je v soboto prav tako zbralo pred Netanjahujevim domovanjem v Jeruzalemu in ga pozivalo k odstopu. Prišlo naj bi celo do spopadov s policijo, ko so protestniki poskušali vdreti prek ograje. Tri ljudi so pridržali, poročanje izraelskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zbrani so premierju očitali, da je bil Hamas v času njegovega vodenja države zmožen izvesti najhujši pokol v zgodovini Izraela. Pozivali so še k izmenjavi zapornikov s Hamasom, s čimer bi dosegli izpustitev talcev.

Množični propalestinski protesti v Melbournu in Washingtonu

Kot smo poročali že včeraj, po svetu še vedno potekajo množični propalestinski protesti. Demonstracije so v soboto potekale tudi po Evropi – v Parizu, Berlinu in Londonu ter britanskih mestih Manchester, Oxford, Newcastle in Liverpool. V Londonu je policija na protestu aretirala 29 ljudi, saj navajajo, da gre za kazniva dejanja, vključno s spodbujanjem rasnega sovraštva, rasno motiviranimi zločini, nasiljem in napadom na policista.

They're saying a 100 000 today https://t.co/8fVheEZbxt — Are you kidding me Australia??? (@nudnikita) November 5, 2023

Okoli 20.000 ljudi se je po navedbah policije danes udeležilo propalestinskega shoda v Melbournu v Avstraliji. Po besedah ​​višjega policista Adama Westa je shod potekal mirno, brez težav ali aretacij. Do shoda je prišlo dan po tem, ko se je v Washingtonu in v večjih mestih po Evropi zbralo na tisoče protestnikov, ki so pozivali k prekinitvi ognja. Množica propalestinskih protestnikov, ki se je zbrala na Freedom Plaza v Washingtonu, DC je pozivala k prekinitvi ognja v Gazi in koncu pomoči ZDA Izraelu. Kritični so tudi do administracije ameriškege predsednike Joeja Bidna zaradi odziva na krizo v Gazi. Opozorili so, da predsednika nadalje ne bodo podprli, če ne bo jasno pozval k prekinitvi ognja v vojni.

Protesters in Washington DC unfurl a massive paper showing the names of thousands of #Palestinians killed by #Israel during the ongoing #genocide campaign in #Gaza. pic.twitter.com/UJDBGE6kiK — Gufran Khan (@gufrankhanazmi) November 5, 2023

Protest in Brisbane, Queensland, Australia from today! This took place in Queens Park. From the river to the sea, Palestine will be free.#FreePalestine#CeasefireNOW#ProtestForPalestine#ProtestForPeacepic.twitter.com/ixuwVY1j9j — メンマ 樂–★⁵ (@uri__chahnnie) November 5, 2023

Italija: Študentje in študentke zasedli univerzi, zahtevajo odziv

Študentje in študentke iz Padove in Benetk so ta teden zasedli tamkanjšnji univerzi z zahtevo, da naj ti o genocidu v Gazi ne molčita, temveč naj ga obsodita in si pričneta prizadevati za njegovo končanje.