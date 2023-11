V Piranu je bila nekaj pred pol drugo uro zjutraj, v Izoli pa pol ure pozneje zaradi povišanega plimovanja morja sprožena sirena javnega alarmiranja z znakom opozorilo na nevarnost. Morje je namreč začelo poplavljati nižje dele obale. Sireno so v Piranu znova sprožili ob 6. uri zjutraj.

Na Primorskem je ponoči pihala burja. V naselju Truške v občini Koper so gasilci ponoči s cestišča odstranili podrto drevo. Nekaj podrtih dreves so zjutraj zabeležili tudi na območju Postojne.

💦 Največ padavin je ponovno padlo na Voglu, 118 mm, več kot 80 mm pa tudi v Bohinjski Češnjici, Idriji ter na letališču Bovec. 🌦 Padavine se povečini pojavljajo le še v vzhodni polovici Slovenije. pic.twitter.com/qL95ezwyyL — ARSO vreme (@meteoSI) November 5, 2023

V naselju Rečica ob Savinji je močno narasla reka Savinja, zaradi česar je bila sprožena sirena, ki opozarja na nevarnost poplav.

V Cerknem se je sprožil plaz, ki ogroža stanovanjsko hišo, drugih plazov pa po podatkih uprave za zaščito in reševanje za zdaj ni bilo.

Po poročanju Radia Slovenija je sinoči kritično mejo dosegla voda v presihajočem jezeru Ledina in poplavila več objektov ter cesto Rateče-Planica. Civilna zaščita je zato odredila izkop kanala, po katerem je voda začela počasi odtekati.

💦 Zaradi velike količine padavin, ki so v preteklih dneh padle na območju občine Kranjska Gora, je voda v presihajočem jezeru Ledine dosegla kritične meje ter ponekod poplavila stanovanjske objekte in regionalno cesto Rateče - Planica. Foto: Občina Kranjska Gora pic.twitter.com/9NbthQAqXp — Meteoinfo Slovenija (@MeteoinfoSi) November 4, 2023

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina velja prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton (1. stopnja). Zaradi poplav in zemeljskih plazov je še vedno zaprtih nekaj cest.

Piranski skalnat valobran znova zaprl promenado

Nočno neurje je na piransko promenado znova nametalo skalnat valobran. Valobran je razdejalo že petkovo neurje, v soboto so ga gasilci in pripadniki civilne zaščite postavili nazaj, danes pa je cesta ponovno neprevozna. V Piranu sta se zaradi poplavljanja morja sicer ponoči oglasili dve sireni, znova je zalilo vse gostinske lokale na rivi.

Cesta ob promenadi je trenutno neprevozna, saj so na njej še vedno velike skale, je za STA dejal Peter Ventin iz Gasilske brigade Koper. »Noč je bila spet kar aktivna, danes je poplavljalo tudi dele, ki jih zadnjič ni. Pač drugače obrne veter in nanosi morje na drug konec,« je dejal.

Tudi danes je morje zalivalo gostinske lokale; poplavljeni so vsi, ki so v prvi vrsti ob morju. »En gostinec je celo rekel, da toliko, kot mu je danes poškodovalo, mu v preteklih dneh ni,« je dejal Ventin.

Zalilo je tudi en lokal na Tartinijevem trgu, ki ga v preteklih dneh ni. Gasilci so namreč v odtočni jašek, kjer se deževnica zliva v morje, vstavili zamašek, da se morje ne bi razlilo po trgu. A se je na trgu nabralo toliko meteorne vode, da je poplavila ta, je pojasnil. Da ne bi prišlo še do večje škode, so vodo s trga prečrpavali z osmimi črpalkami.

Občina in civilna zaščita sta priskrbeli pesek, v soboto okrog 200 vreč, s katerimi so si ljudje lahko zavarovali domove. »Nekateri prebivalci so se res dobro zavarovali, nekateri pa si pred svoja vrata niso postavili čisto nič,« je dejal Ventin. Pozivov za črpanje vode iz stanovanj sicer gasilci niso prejeli, odtekla je sama.

V Piranu so nekaj pred pol drugo uro zjutraj zaradi povišanega plimovanja morja sprožili sireno javnega alarmiranja z znakom opozorila na nevarnost. Morje je namreč začelo poplavljati nižje dele obale. Sireno so v Piranu znova sprožili ob 6. uri zjutraj. Ker je od prve sirene minilo že toliko časa, so želeli ljudi opozoriti, naj pogledajo na ulico, do kam sega voda in se po potrebi zaščitijo, je pojasnil Ventin.

Že v petek dopoldne je namreč v Piranu zapihal močan veter, zaradi katerega so nastali visoki valovi, ki so uničili obalo. Ogromne skale valobrana je nametalo na cesto, zaradi česar ta dolgo ni bila prevozna, saj se zaradi razmer do nje ni dalo dostopati niti z delovnimi stroji.

Težave na Gorenjskem, v Kranju ponekod brez elektrike

Na Gorenjskem so po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save. Na območju Bohinja sta se sprožila dva zemeljska plazova, ki pa ju pristojni že sanirajo. Po poročanju Radia Slovenija sta plazova od sveta odrezala prebivalce naselij Ravne in Nemški Rovt.

Plaz se je sprožil tudi na območju Radovljice. Ogrožal je stanovanjsko hišo, vendar so območje uspešno zavarovali, je za STA povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Radovljica Žiga Lenček. V to hišo je vdrla tudi narasla voda, ki so jo gasilci prečrpali, nato pa vodo preusmerili mimo hiše.

V Kranju je veter ponoči odkril streho transformatorske postaje na Jelenčevi ulici. Dež je nato povzročil kratek stik, zato so bili prebivalci večjega dela Primskovega in Kokrškega loga brez elektrike, so sporočili z Mestne občine Kranj.

Gasilci so zaradi poplav ob vodotokih in poplav meteorne vode med drugim posredovali tudi na Bledu, v Kranju, Žirovnici in Kamniku. Plaz Blate v kamniški občini bodo po poročanju Radia Slovenija pregledali z dronom, saj se je zemljina davi nekoliko premaknila, a naj trenutno ne bi predstavljala nevarnosti.

Slovenijo je namreč ponoči zajela še ena, a manj intenzivna vremenska fronta z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Agencija RS za okolje je zaradi močnega vetra izdala oranžno opozorilo za jugozahod države, zaradi obilnih padavin pa za severozahod države.

Tudi drugje je veter podrl več dreves, morje pa je poplavilo nižje dele obale. Plaz se je sprožil tudi v občini Cerkno. V naselju Rečica ob Savinji je močno narasla reka Savinja, zaradi česar so sprožili sireno, ki opozarja na nevarnost poplav.

Na Idrijsko-Cerkljanskem plaz ogroža hišo

Ob zadnjem prehodu nevihtne linije je bilo na severnem Primorskem nekaj nevšečnosti predvsem na Idrijsko-Cerkljanskem, je davi sporočil regijski štab civilne zaščite za severno Primorsko. Poročajo o nekaj zalitih cestah in podrtih drevesih, gasilci pa posredujejo tudi pri plazu v občini Cerkno, ki ogroža stanovanjsko hišo.

V naselju Jazne v občini Cerkno se je sprožil plaz nad stanovanjskim objektom. Kot je za STA povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Plužnje Tomaž Podobnik, so gasilci plaz prekrili in zaenkrat ostaja stabilen.

V naselju Ledine v občini Idrija pa je nekaj po 5. uri voda začela zalivati stanovanjski objekt. Posredovali so tamkajšnji prostovoljni gasilci.

Zaradi visoke Idrijce in bližnjega hudournika pa je bil nekaj časa poplavljen odsek na cesti od Spodnje Idrije proti Tolminu.

Ob izdatnih padavinah na tem območju je zelo visoka tudi reka Kanomljica, je še sporočil poveljnik civilne zaščite občine Idrija Boštjan Brelih, ki je, kot so navedli v sporočilu, skupaj z ekipo tudi ponoči spremljal dogajanje.

V polni pripravljenosti je bil tudi tolminski občinski štab civilne zaščite skupaj z gasilci številnih društev, tudi ljubljanskih. A večjih težav ni bilo. Poveljnik tolminske civilne zaščite Miha Vencelj je zjutraj poročal o nekaj poplavljenih cestnih odsekih, podrtem drevesu in nagnjenem drogu s telekomunikacijskim kablom, so zapisali.

Zaradi podrtega drevesa je trenutno zaprta cesta Kanal - Lig, podrto drevo pa je tudi na cesti pri kraju Spodnji Vrsnik v občini Idrija. Gasilci so že na terenu, še poroča regijski štab civilne zaščite.

V Rečici ob Savinji poplavljenih sedem objektov, eno kmetijo ogroža plaz

V Rečici ob Savinji so okrog 6. ure zjutraj sprožili sireno, ki opozarja na nevarnost poplav, saj je reka Rečica prestopila bregove ter zalila sedem stanovanjskih in gospodarskih objektov, je za STA dejal poveljnik civilne zaščite Rečica ob Savinji Ciril Turk. Eno kmetijo ogroža plaz, se pa stanje umirja; reki sta se že vrnili v svojo strugo.

Prebivalce, ki živijo ob Rečici, so s sireno obvestili, da so umaknili svoja vozila in spremljali vodostaj, ki je pozneje prenehal naraščati, je pojasnil Turk. Evakuacije niso bile potrebne. Plaz ogroža eno kmetijo in tri ceste, ki so zaradi tega neprevozne. Zaprt je tudi Grušoveljski most.

Tudi Savinja se je na določenih delih razlila prek nasipa po razlivnem območju, sta se pa tako Rečica kot Savinja že umaknili nazaj v svojo strugo, je dejal.

Vreme je sicer povzročalo nevšečnosti tudi drugod. V soboto je plaz v naselju Spodnji Razbor v občini Slovenj Gradec odtrgal 50 metrov cestišča, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

V Krčevini pri Vurberku v občini Ptuj pa so v soboto gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Ptuj in Grajena s pomočjo čolna iz poplavljenega stanovanjskega objekta evakuirali eno osebo. Poplavljeno območje so tudi pregledali.

Vodnatost rek v večjem delu države se še povečuje, nekatere se razlivajo

Posamezne reke v zgornjem Posočju, na Gorenjskem, Koroškem in v porečjih Savinje se še vedno razlivajo, kaže zadnje hidrološko poročilo agencije za okolje (Arso). Drava je ponoči upadla, a se še razliva dolvodno od jezu Markovci. Danes čez dan pa se bodo razlile še Vipava, Savinja in Sava v srednjem in spodnjem toku, Kolpa in Krka, napovedujejo.

Vodnatost rek v večjem delu države je velika in se še povečuje, le reke na severovzhodu Slovenije imajo srednjo in ustaljeno vodnatost, navaja hidrološko poročilo.

Razlivne površine manjših rek se bodo danes dopoldne še ohranjale, njihovi pretoki pa se bodo začeli zmanjševati. Danes čez dan se bodo razlile še Vipava, Savinja in Sava v srednjem in spodnjem toku, Kolpa in Krka.

Kot je za STA povedal regijski poveljnik civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc, ponoči večjih težav na njihovem območju ni bilo, Kolpa sicer narašča, a za zdaj ostaja pod kritičnimi nivoji. Ob napovedanih razlivanjih Krke in Kolpe pa pričakujejo razlivanje na območju vsakoletnih poplav, je dejal.

Drava je ponoči upadla, a se še razliva dolvodno od jezu Markovci. Sredi dneva pa se bo zmerno povečal njen pretok na meji z Avstrijo, predvidoma na 1150 kubičnih metrov na sekundo. Razlivne površine Drave v spodnjem toku se bodo popoldne ponovno nekoliko povečale, navaja hidrološko poročilo.

Vodnatost rek v zahodnem delu države se bo sredi dneva začela zmanjševati, na vzhodu pa bodo reke naraščale večji del dneva. Jutri in v naslednjih dneh se bo vodnatost rek povsod po državi zmanjševala, Drava v spodnjem toku, Ljubljanica in Krka pa se bodo še razlivale. Kraška polja bodo ojezerjena.