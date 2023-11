»Mainz je v petek predčasno prekinili pogodbo z Anwarjem El Ghazijem. Za ta korak smo se odločili po igralčevih izjavah in objavah na družbenih omrežjih,« je v kratki izjavi v petek zapisal klub.

Tožilstvo v Koblenzu je medtem za dpa potrdilo, da je odprlo preiskavo zapisov 28-letnega nogometaša na spletu. »Naša ocena je, da je obtoženi z izrazom podpore kriminalnim dejanjem kršil javni red in mir, obenem pa je razpihoval sovraštvo,« je pojasnilo tožilstvo.

El Ghazi se je odzval na odločitev kluba z zapisom na Instagramu in vztrajal pri svojih stališčih. »Naredi, kar je prav, tudi če si pri tem osamljen,« je dejal.

Novopečeni član Mainza v tej sezoni, klubu se je pridružil septembra, se je 27. oktobra na dogajanje na Bližnjem vzhodu odzval z zapisom na družbenih omrežjih, ki da ga je moč razumeti kot zanikanje pravice Izraela do obstoja.

Po posredovanja Mainza naj bi naknadno izjavil, da ne zanika pravice Izraela do obstoja in da obsoja vse vrste terorizma, klub pa mu je zaradi tega dal še eno priložnost.

Vendar je El Ghazi v nadaljevanju zanikal, da je z lastno voljo podal pojasnilo glede svoje prvotne objave. V sredo je tako zapisal, da mu ni žal za prvotno zapisana stališča. »Ne ograjujem se od tega, kar sem rekel in v kar verjamem, ne danes in ne do konca mojega življenja, v imenu človečnosti in vseh zatiranih,« je zapisal na Instagramu.

Ob tem je sicer dodal: »Sem proti vojni in nasilju. Sem proti ubijanju vseh nedolžnih civilistov. Sem proti vsem vrstam diskriminacije. Sem proti islamofobiji. Sem proti antisemitizmu. Sem proti genocidu. Sem proti apartheidu. Sem proti okupaciji. Sem proti zatiranju.«

Mainz je zaradi zanikanja opravičila za sporno objavo odprl nov postopek proti igralcu, pri čemer je predstavnik kluba dejal, da zadeva »nima nič z nogometom in športom, je izključno politična zadeva«. Ob tem je po poročanju dpa dodal, da klub še nikoli ni imel takšnega primera, zadevo pa bodo preučili iz pravnega stališča.

Mainz je trenutno zadnji na lestvici nemškega prvenstva, ta teden je zaradi slabih predstav zamenjal trenerja. Dosedanjega stratega Boja Svenssona je začasno zamenjal Jan Siewert.