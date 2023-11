»Pogreb je potekal v spominskem parku Forest Lawn Memorial Park v Los Angelesu v bližini studiev Warner Bros,« je poročala revija People, sklicujoč se na neimenovani vir. Slovesnost je trajala približno dve uri.

Tudi številni drugi ameriški mediji, med njimi spletni portal TMZ, so poročali, da so Perryja pokopali v ožjem krogu družine in prijateljev. Pogreba so se udeležili igralčeva mati, oče in očim ter njegovi igralski kolegi Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc in Lisa Kudrow.

Vzrok igralčeve smrti sicer še ni znan. Obdukcija ni prinesla nedvoumnega zaključka, pristojni pa sedaj čakajo na rezultate toksikoloških testov.

Spletni portal TMZ navaja vire, ki pravijo, da na Perryjevem domu niso našli prepovedanih drog, čeprav so odkrili več zdravil, vključno z antidepresivi in zdravili proti anksioznosti.

Serijo Prijatelji so predvajali med letoma 1994 in 2004. Perry je nato nastopil tudi leta 2021 v posebni oddaji Friends: The Reunion, v kateri se je vseh šest prijateljev ponovno zbralo pred kamero.

Ko je bil na vrhuncu svoje slave, se je Perry boril z odvisnostjo od protibolečinskih tablet in alkohola ter večkrat obiskoval klinike za odvajanje.

Po poročanju britanskega BBC je bila po igralčevi smrti v njegov spomin tudi ustanovljena fundacija Matthewa Perryja. Kot piše na spletni strani fundacije, gre za »uresničitev Matthewove trajne zaveze, da bo pomagal drugim, ki se spopadajo z odvisnostmi«.