Po podatkih ameriškega geološkega zavoda USGS so potres z magnitudo 5,6 izmerili na globini 18 kilometrov. Epicenter je bil 42 kilometrov južno od mesta Jumla blizu meje s Kitajsko.

Po meritvah nepalskega centra za spremljanje potresov (NEMRC) je imel potres magnitudo 6,4 in je območje prizadel ob 23.47 po lokalnem času.

Tiskovni predstavnik vojske je po poročanju britanskega BBC povedal, da je bilo v potresu ranjenih več kot 100 ljudi in da je bolnišnica v Jajarkotu polna ranjencev.

V uri po potresu so sledili še trije popotresni sunki, številni ljudje pa so preostanek noči preživeli na prostem, saj so se bali novih potresov, še poroča BBC.

Nepalski premier Pushpa Kamal, ki je že prispel v prizadeto regijo, je na družbenem omrežju X izrazil "globoko žalost" zaradi smrtnih žrtev in gmotne škode zaradi potresa. Sporočil je, da je varnostnim službam naročil, naj nemudoma začnejo reševalne in humanitarne operacije.

Oblasti se bojijo, da bo žrtev veliko več, saj je pod ruševinami hiš še vedno veliko ljudi. Po potresu so številna mesta odrezana od sveta, saj so plazovi zemlje in kamenja zasuli dovozne ceste, zato so območja za reševalne ekipe težko ali pa nedostopna.

V Nepalu so potresi pogosti. Leta 2015 je potres z magnitudo 7,8 stresel območje okoli prestolnice Katmandu, v katerem je umrlo približno 9000 ljudi, milijoni pa so ostali brez domov.