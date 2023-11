Od danes naprej bodo za goste odprte vinske kleti ob Kraški vinski cesti. V botaničnem vrtu ob vili Mirasasso v Sežani bodo vsak dan do prihodnje nedelje predstavljali jesenske dekoracije.

Danes bo v okolici Štanjela pohod za družine z otroki. V nedeljo bodo v Štanjelu hkrati predstavljali arhitekturo in tradicionalno hrano ter pijačo. V sredo bo v Tomaju predstava Slovenska vicoteka.

V četrtek bo v okviru Akademije terana v Štanjelu strokovni posvet o vplivu mediteranske hrane na zdravje. Kot so napovedali organizatorji Martinovanja na Krasu iz Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, bodo raziskovalci predstavili vpliv zmernega uživanja vina na zdravje ljudi. Odgovarjali bodo še na vprašanja, ali si kraški pršut zasluži mesto v zdravi prehrani ter kakšne so značilnosti refoška in terana letnika 2023. Predstavili bodo tudi kraški brinjevec in kraški med.

V petek bo na gradu Štanjel ocenjevanje mladih vin. V Sežani bodo ta dan gostom predstavljali pršutarno Kras in vinsko klet Vinakras. Zvečer bo na dvorišču podjetja Vinakras domači kantavtor Boštjan Pertinač predstavil svoj novi album Kraške štorije. V šotoru ob športnem parku pa bosta kasneje goste zabavali zasedbi Mambo kings in Zvita feltna.

Na martinovo, prihodnjo soboto, bo v Lipici množični tek in rekreativni pohod. Na železniški postaji v Sežani se bo začel literarni pohod po poteh Srečka Kosovela. V Kosovelovem domu bo predstava za otroke. Popoldne vabijo na voden ogled jame Vilenica.

Ob Kraški vinski cesti bodo kleti na ta dan odprte od 10. do 19. ure. Med njimi bo vozil brezplačni avtobus. V Dutovljah pripravljajo kulinarično ponudbo in blagoslov mladega vina. V Sežani bodo imeli tržnico vina in domačih dobrot. V Pliskovico vabijo z mladim vinom.

Posebna prireditev v okviru Martinovanja na Krasu bo Praznik vina v Štanjelu. Vključeval bo vodene oglede kraja, martinovo tržnico, kulturni program, blagoslov vina in podelitev nagrad najboljšim na ocenjevanju vin.

Ves dan bo na Proseku potekal tudi praznik sv. Martina, vaškega zavetnika. Ta dogodek organizirata občina Trst in Zahodnokraški rajonski svet. Tudi na Prosek bo dvakrat peljal brezplačni avtobus iz Sežane.

Za glasbo bosta prihodnjo soboto v šotoru ob sežanskem športnem parku poskrbeli skupini Tequila in Nočni skok.