Kot je v sinočnji oddaji Odmevi na TV Slovenija dejal poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, so pretoki na Dravi v večernih urah stabilni, do okoli 1500, 1600 kubičnih metrov na sekundo, kar kaže, da se tudi tam zadeve umirjajo.

Uprava RS za zaščito in reševanje prebivalce na območjih regijskih centrov za obveščanje Maribor, Slovenj Gradec in Ptuj obvešča, da danes ne bo izveden običajni mesečni preizkus siren z opozorilnim znakom. V primeru proženja siren na teh območjih tako ne bo šlo za preizkus, temveč za dejansko nevarnost. Prebivalce na omenjenih območjih pozivajo, naj ob morebitnem sproženju siren ukrepajo v skladu z navodili pristojnih služb za zaščito in reševanje.

Po zadnjih podatkih, ki jih je Agencija RS za okolje (Arso) objavila ob 19. uri, se zmanjšuje pretok Save Bohinjke, a ta še poplavlja. Sava se razliva ob celotnem toku, v zgornjem in srednjem toku upada, v spodnjem toku pa ima ustaljen pretok.

Na območju pogostih poplav se razlivajo Krka, Kolpa, Ljubljanica in Dravinja. Kolpa v srednjem toku upada, v spodnjem še narašča. Dravinja v spodnjem toku in Krka naraščata. Ljubljanica ima ustaljen pretok, počasi pa naraščajo njeni posamezni pritoki in nekateri kraški vodotoki na Notranjskem. Povečuje se tudi pretok Mure in Sotle v spodnjem toku. Pretoki ostalih rek po Sloveniji pa se večinoma počasi zmanjšujejo.

Za danes ni izdanih vremenskih opozoril. V noči na nedeljo pa bo dež od zahoda znova zajel vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bo zapihal okrepljen južni do jugozahodni veter.