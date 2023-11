Denver je na tekmi, ki je štela tudi za uvod takoimenovanega pokala NBA, na domačem igrišču v prvi četrtini prišel do vodstva z dvomestnim številom točk, nato pa ni dovolil, da bi Dallas to vodstvo resneje ogrozil.

Srbski center Nikola Jokić je bil s 33 točkami prvi mož ekipe iz Kolorada. Najkoristnejši igralec zadnjega finala lige NBA je zadel 14 metov iz 16 poskusov iz igre in dodal še 14 skokov ter devet podaj za peto zmago Denverja v sezoni (5-1).

Domačini so v prvi četrtini dosegli 40 točk in imeli 15 točk vodstva. Enaka razlika je bila tudi ob polčasu (70:55), ko je Jokiću uspel met za tri točke ob sireni, ter tudi ob koncu tretje četrtine (102:87).

Denver je ob tem vseskozi prednjačil v skok igri, razlika v skokih je bila na koncu 51:34 v korist Denverja, pri tem so si domačini s kar 19 skoki v napadu priigral številne dodatne napadalne priložnosti.

Za Dallas je bil Dončić dve podaji oddaljen od svojega 59. trojnega dvojčka v ligi NBA, a je imel tudi skoraj dvomestno izgubljeno število žog (9). V postavi moštva iz Teksasa je bil po dveh tekmah odsotnosti zaradi bolečin v stopalu znova Kyrie Irving, ki je prispeval 22 točk. Tokrat je za Dallas manjkal trener Jason Kidd, ki zaradi slabega počutja ni potoval z ekipo.

»Iz te tekme lahko vzamemo veliko pozitivnih stvari. Kar nas je pokopalo, so bile moje izgubljene žoge in ritem v napadu. Če bi bili ista ekipa kot lani, bi izgubili za 30 točk,« je predstavo Dallas po poročanju portala ESPN ocenil Dončić.

Dallas bo na šesti tekmi letošnje sezone v noči z nedelje na ponedeljek gostil Charlotte Hornets. Ta tekma ne bo štela za novo pokalno tekmovanje, ki ga NBA organizira prvič v sklopu rednega dela sezone.

Denver se je s peto zmago postavil na vrh zahodne konference, kjer mu z že drugo zaporedno zmago v zadnji sekundi družbo delajo košarkarji Golden State Warriors. Tokrat je za bojevnike na gostovanju pri Oklahomi tik pred sireno s polaganjem za zmago s 141:139 zadel Stephen Curry.

Koša sodniki sprva sicer niso želeli priznati, saj naj bi na obroču nedovoljeno posredoval Draymond Green, a so po pregledu posnetka spremenili svojo odločitev. Green se po njihovi oceni ni dotaknil žoge, ko je ta bila na obroču, ampak je z roko zgolj oplazil obroč.

Curry je bil prvi strelec tekme s 30 točkami, dodal je še osem skokov in sedem podaj. Za Oklahomo je Luguentz Dort dosegel 29 točk.

Pomembno zmago po nestanovitnem začetku sezone z novo okrepitvijo Damienom Lillardom so dosegli pri moštvu Milwaukee Bucks, ki so v domači dvorani s 110:105 premagali New York Knicks. Do tretje zmage v sezoni (3-2) so prišli kljub 45 točkam Jalena Brunsona za New York.

Lillard je bil prvi strelec domačinov s 30 točkami, vključno s trojko za dokončno vodstvo Milwaukeeja 1:03 minute pred koncem. Giannis Antetokounmpo je dosegel 22 točk, osem skokov in šest podaj.

Zmago kljub izjemni individualni predstavi nasprotnika so zabeležili tudi Indiana Pacers, ki so s 121:116 premagali Cleveland Cavaliers. Za Cleveland je Donovan Mitchell dosegel 38 točk, a je uravnotežen napad Indiane zdržal pritisk za tretjo zmago v tej sezoni (3-2).

Do zmage v pretekli noči so prišli še Brooklyn Nets, ki so s 109:107 premagali Chicago Bulls. Miami Heat je bil s 121:114 boljši od Washington Wizards, Portland Blazers pa so s 115:113 premagali Memphis Grizlies, ki so z izkupičkom 0-6 še edina ekipa brez zmage v letošnji sezoni.