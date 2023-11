Danes je drugače. Igrišča so obče boljša, igralci pa obče manj vajeni slabih terenov in zato tudi težje prilagodljivi. Na blatnem igrišču ni prostora za finese, ampak za pragmatičnost, obenem so v prednosti fizično močnejši akterji. Skladno z razmerami se bo prva tekma kroga slovenske prve lige igrala v Rogaški Slatini, kjer igrišče, čeravno je šele nedavno prešlo v uporabo, velja kot najslabše v ligi. A v goste prihaja Koper, fizično močna ekipa, od katere je pričakovati, da bo znala počakati in dočakati priložnost za zmagoviti zadetek ali kakšnega več, čeravno golov v obilici ni pričakovati. Torej stava na zmago gostov, za kar je na voljo stavniški koeficent 1,80.

Na drugi sobotni tekmi bo Mura gostila Aluminij, ki je proti Olimpiji pokazal trdoživost, tudi tokrat ga je pa pričakovati brezkompromisnega in v iskanju gola. Igra Mure je enostavna. Žoga na hitrega Shabanhaxhaja, kar pa Kidričani nemara vedo, obenem so pa ekipa, ki težko igra čisti bunker. Zato je pričakovati gole na obeh straneh, temu primerna je pa tudi razmeroma nizka kvota 1,60.

Domžale gostijo Maribor. Gostitelji, ki so tri mesta nad dnom lestvice, še vedno delujejo neformirani in težko zadevajo, medtem ko Maribor le daje znake vzpostavljanja. Igrišče ne bo nikomur v pomoč, pomembna bosta volja in borbenost, vse to pa navaja na tekmo, na kateri ni pričakovati obilice golov oziroma na stavo na manj od 2,5 gola skupno za nadvse spodoben koeficient 2,14.

Podobno je lahko pričakovanje na prvi nedeljski tekmi med Bravom in Radomljami. Razlika v točkah je osem plus v prid Brava, a Radomlje so ekipa, ki zna igrati na manjšem šišenskem igrišču. Remi, za katerega stavnica ponuja koeficent 3,20, ne bi presenetil, obenem tudi gola v obeh mrežah. In še derbi med Celjem in Olimpijo. Vodilni so v silovitem trendu, Olimpija v težavah, a kot, da je to tekma, na kateri bi se Ljubljančani lahko zbudili in presenetili, kar navaja na 1,70 visok dvojni znak na njih. x