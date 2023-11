Skriti del muzejske dejavnosti

Muzejski konservatorji-restavratorji skrbijo za preventivno zaščito, konserviranje-restavriranje, varno hranjenje in razstavljanje muzejskih predmetov, in so strokovnjaki za “skriti” del muzejske dejavnosti, ki ga obiskovalci razstav ponavadi ne poznajo. Na tokratni razstavi z naslovom Pogled z druge strani v Mestem muzeju Ljubljana spoznamo prav njih.