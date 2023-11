Naročnine za uporabo družbenih omrežij? Gre za idejo, ki jo je prvi pričel uveljavljati Twitter še pred prihodom Elona Muska. Šlo je za naročnino twitter blue, ki je na izbranih trgih zahtevnejšim uporabnikom omogočila določene funkcije, ki jih običajni uporabniki pravzaprav niso potrebovali. Z Muskovim prevzemom in mrzličnim iskanjem novih finančnih prilivov se je koncept twitter naročnine močno spremenil, uporabniki brezplačnega računa pa so ostali brez nekaterih funkcij, ki so jih prej imeli za samoumevne. Ali jih bo to na dolgi rok prepričalo v naročnino, je težko reči. Načeloma pa ne bi smelo biti v interesu potrošnikov, da finančno podprejo siljenje v plačljive storitve s slabšanjem izkušnje. Primernejši pristop je, da se naročnine uvaja z obljubo novih funkcij. No, nekaj takega se je sedaj domislil Mark Zuckerberg oziroma njegovo podjetje Meta. Njegovi družbeni omrežji facebook in instagram naj bi že v kratkem uporabnikom EU, evropskega gospodarskega prostora in v Švici ponudili plačljive pakete, da bi lahko podrsavali po neskončni časovnici brez ciljanih oglasov. Ponudba se morda komu zdi dobronamerna in v slogu gledanja videovsebin brez oglasov. V resnici pa gre zgolj za izigravanje evropskega pravnega reda.

Meta je potezo namreč sprejela v pričakovanju odločitve Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB). Slednji je ta teden sprejel zavezujočo odredbo, s katero bo ameriškemu tehnološkemu velikanu Meta, pod čigar okrilje med drugim spadata družbeni omrežji facebook in instagram, prepovedal obdelavo osebnih podatkov uporabnikov za namene vedenjskega oglaševanja. V skladu z odločitvijo bo Meta potrebovala izrecno privolitev svojih uporabnikov za nadaljnje zbiranje osebnih podatkov. Čeprav se odločitev sliši kot zmaga za uporabnike, so jo pri Meti že pred uradno razglasitvijo pričeli izigravati z obljubo plačljivih naročnin.

Meta se pri tem sklicuje na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki je presodilo, da je plačljivi naročniški model »veljavna oblika privolitve, ko gre za storitve, ki se financirajo z oglasi«. Avstrijski aktivist Max Schrems, ki je odgovoren že za več uspešnih pravnih postopkov proti spornim praksam Mete v EU, takemu tolmačenju koncepta privolitve ostro nasprotuje in trdi, da se bodo zoper takšno prakso pravno borili na vseh nivojih. Moti ga zlasti to, da tak pristop pravico do zasebnosti, ki jo domnevno zagotavlja GDPR, omogoča zgolj tistim, ki si to lahko finančno privoščijo. Primernejša rešitev bi bila, da družbena omrežja uporabnike vprašajo, če si želijo ciljanega oglaševanja. Tisti, ki v to privolijo, naj jih dobijo. Kdor s tem ne soglaša, pa lahko še naprej prejema oglase, ki so izbrani na način, ki ni invaziven do uporabnikove zasebnosti. Plačljivi paket naj bo medtem za tiste, ki želijo povsem odstraniti oglase s svojih omrežij.

Sicer pa zamisel o plačljivem družbenem omrežju facebook ali instagram niti ni tako slaba. Zlasti facebook se je iz živahnega in zabavnega okolja za virtualne interakcije s prijatelji izrodil v dolgočasno oglasno desko, ki je brez sponzoriranih vsebin in oglasov v resnici še najbolj podobna mestu duhov, ki pa začuda ohranja vtis relevantnosti. Morda bi bila prav naročnina lahko zadnji žebelj v krsti, ki nas vse osvobodi njegovih manipulativnih mehanizmov, ki povzročajo odvisnost.