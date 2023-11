Iphone 15 plus je Applova cenejša različica velikega jabolčnega telefona za to sezono. Poudarek na »cenejša«, saj telefon niti približno ni poceni. Vstopna različica sicer stane »le« okoli 1180 evrov, a gre za izvedbo s špartanskimi 128 GB prostora za shranjevanje, ki jo odsvetujemo. Zares se izbira prične pri ceni okoli 1320 evrov (z 256 GB shrambe). To pomeni 230 evrov manj od novega iphona 15 pro max. Pri Applu so mojstri marketinga, še bolj pa obvladajo določanje cen svojim posameznim izdelkom. Iphone 15 plus premore dovolj vrlin, da je za večino uporabnikov smotrna izbira v primerjavi z dražjim pro maxom. Po drugi strani pa je Apple iz plusa izmaknil cel kup lastnosti, ki jih na sodobnih telefonih preprosto pričakujemo

Telefon se tako na številnih področjih praktično enakovredno kosa z dražjim bratom, po drugi strani pa gre za zastarelo in načrtno ohromljeno napravo. Na androidni strani za ta denar človek dobi več dobrot. Prav tako ima Samsung kot največji androidni igralec dokaj drugačen pristop. V največji galaxy s model vložijo vse kar znajo, v model galaxy s ultra pa vključijo še nekaj čisto odbitega za resnično najbolj zahtevne uporabnike. A kdor razmišlja o nakupu iphona 15 plus, je verjetno že močno investiran v Applov ekosistem in ga noče zapustiti. Ključno vprašanje tako ostaja, kako bolečih vam je dodatnih 230 evrov pri investiciji, ki je že težka 1320 evrov? Večina uporabnikov bi po naši oceni dokaj neopazno živela z iphonom 15 plus. Kaj pa človek za omenjeni denar sploh dobi z jablane?

Zgolj 60-herčno osveževanje slike

Glede dizajna je zelo težko ločiti iphone 15 plus od pro maxa. Velikosti naprav sta praktično enaki. Plus je malenkost širši in višji, a malce tanjši. Govorimo o odstopanjih do enega milimetra. Sprednja in zadnja stran telefona sta stekleni, zaslon pa tudi varuje »keramični ščit«. Na prvi pogled se ločita ohišji, a zgolj na površju. Plus ima ohišje iz aluminija, medtem ko je pro max oblečen še v Potemkinov sloj titana za bolj premijski vtis. Občutek plusa v dlani je prijeten, z malenkost zaobljenimi robovi, da se nič nikamor ne zajeda. Težko bi ga le na otip ločili od dražjega modela.

Prve prave razlike se pričnejo pri zaslonu OLED. Diagonala 17 centimetrov (6,7 palca) in ločljivost 2796x1290 oziroma gostota 460 pik na palec (ppi) sta identični maxu. Prav tako najvišja svetilnost 2000 kandel, podpora za HDR10 in dolby vision. So pa pri Applu v telefon vstavili zgolj 60-herčni (Hz) zaslon, kar je pri tej ceni prava lumparija. Ob vsakodnevni uporabi 60-herčnega zaslona uporabnik verjetno sploh ne bo opazil, da kaj zamuja. Ni pa to premijski izdelek. Manjka tudi možnost vselej vklopljenega zaslona (Always-on Display).

Da bi kupce vseeno prepričali v iphone 15 plus, so na zaslon prinesli »dinamični otok«. Gre za črno polje okoli prednjih tipal in kamer, ki se ne stika z robom zaslona, »dinamičnost« pa izkazuje s spreminjanjem oblike oziroma povečevanjem za izpis obvestil ali pojav menijev za opravljanje z aplikacijami. Relativno posrečeno, ni pa presežek. Žal se otok tudi v celoti vrine v kino format videov. Pri televizijskem se vrine delno. Ob gledanju youtuba pa praviloma ne moti. Z novo pričesko iphone 15 plus vidno odstopa od lanskega iphona 14 plus, ki v 256 GB izvedbi danes stane okoli 1160 evrov.

USB-C, a s počasnim prenosom podatkov

Razlogov za nakup letošnjega in ne lanskega plusa je sicer še več. Tu je seveda s strani EU zapovedani prehod na vhod USB-C, ki je nadomestil lightning port. To med drugim omogoča tudi žično zrcaljenje telefona na monitor ali televizor, žal pa so pri Applu zopet zategnili pas in omogočili le tako hiter prenos podatkov, kot ga je zmogel kabel lightning. Polnjenje baterije je 25-vatno (W). Baterija ima kapaciteto 4383 miliamperskih ur (mAh). Vodna odpornost ostaja IP68, kar pomeni 30 minut na globini do 6 metrov. V letošnjo različico plusa pa so vgradili še procesor iz lanske pro max verzije, torej a16 bionic. Applovi procesorji so dobri tudi nekaj generacij kasneje in tudi sicer nekih hujših obremenitev za iphone nove aplikacije ne prinašajo. Tako da se korist novejšega procesorja v tem primeru kaže zlasti v nastavkih za boljše fotografije.

Apple je v letošnjega plusa vtaknil glavno kamero z ločljivostjo 48 milijonov pik (MP). Toliko jih premore tudi pro max, a sta kameri različni. Lanski plus je premogel le 12 MP. Da pa ljubitelji fotografije le ne bi imeli preveč enostavne naloge, je Apple v letošnjemu plusu ohranil lansko ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 12 MP. Tolikšna je tudi ločljivost prednje kamere. Teleobjektiva pa še vedno ni. Povečava je zgolj digitalna oziroma z izrezom fotografij glavne kamere.

Kvaliteta fotografij je kljub omejeni strojni opremi dobra. Ultraširokokotna kamera dela nekoliko bolj zrnaste fotografije kot maxova. Barve pa so toplejše. Pri glavni kameri pa bi, če odmislimo toplejši odtenek, težko našli odstopanja od glavne kamere pri maxu. Največja razlika je pri povečavi, ki je pri plusu v resnici ni. Sebki so dobri.

Pri nočni fotografiji je ultraširokokotna kamera zelo občutljiva na tresenje rok, izdelki pa so svetli in razločni zmazki. Pri glavni kameri so rezultati zopet skoraj na nivoju maxa. Morda je v daljavi kaj bolj zamazano. Povečava dela iste fotografije kot glavna, le da s slabšo ločljivostjo. Sebki so temni.

Kot smo že povedali uvodoma, iphone 15 plus v resnici premore vse, kar bi običajni potrošnik v večini primerov zares potreboval. Bi pa težko rekli, da gre za luksuzno napravo v vseh pogledih. Časi, ko je bil že najcenejši iphone najnaprednejši telefon na trgu, so že dolgo za nami. Ne, ker Apple ne bi znal. Ampak, ker Apple preprosto noče. Oziroma hoče, da plačate še tistih 230 evrov več.