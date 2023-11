Cornwall postaja Hollywood na morju

V vasici Mawgan Porth v Cornwallu, ki je bila nekoč dom skromnih ribičev, se odvija prava drama. Avstralska igralka Cate Blanchet in njen mož Andrew Upton sta se odločila prenoviti skoraj dva milijona evrov vredno hišo, ki sta jo kupila, ter jo pri tem v celoti podrla in na njenem mestu gradita eko dom s petimi spalnicami in bazenom.