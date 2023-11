Na finale svetovne skupine pokala Billie Jean King v Sevilli bo slovenska teniška reprezentanca odpotovala danes, ko jo popoldan čaka že prvi trening. Tvorki slovenskih uspehov sta Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, slovensko reprezentanco pa bodo sestavljale še Veronika Erjavec, Nina Potočnik in Ela Nala Milić. Z reprezentanco danes ne bo odpotovala vodja za odnose z javnostmi Tea Starc, ki je zaradi zdravstvenih razlogov tik pred zdajci odpovedala potovanje. Spomnimo, da se bo Slovenija v prvem dvoboju skupinskega dela v torek ob 10. uri pomerila z Avstralijo.

Našla pravo formo

Veronika Erjavec se je prvič znašla na reprezentančnem seznamu, z uvrstitvijo med najboljših 200 igralk na svetovni lestvici pa 23-letna Ljubljančanka kaže, da je v članski našla formo nekoliko kasneje kot njene vrstnice, ki so bile v preteklosti že del reprezentančnih akcij. Veronika Erjavec bo podaljšana roka najboljših slovenskih igralk in bo bržčas dobila priložnost za igro, če Kaji Juvan in Tamari Zidanšek ne bo šlo po načrtih. Predvsem Konjičanka ima težave z bolečinami v rami.

»Na zadnjem turnirju na Sardiniji, ki sem ga osvojila, sem spet našla pravo formo. K sreči se je izkazalo, da poškodba, zaradi katere sem izpustila posamični del turnirja v Ljubljani, ni bila hujše narave. Prehod na trdo podlago mi ne dela večjih težav, na njej sem se na pripravah v Medvodah počutila vse bolje,« pojasnjuje Veronika Erjavec. »Občutek v reprezentanci je res dober. S vsemi igralkami in trenerji sem se poznala že od prej, tako da mi vpoklic ni povzročil kakšnih skrbi, temveč zgolj zadovoljstvo,« se veseli Ljubljančanka, ki obljublja, da bo v primeru, če bo v Sevilli dobila priložnost, naredila vse, da upraviči zaupanje selektorja Andreja Kraševca in širše javnosti.

Velenje v večnem spominu

Šestindvajsetletna Ptujčanka Nina Potočnik ima velik del zaslug, da se je Slovenija uvrstila med najboljših dvanajst reprezentanc na svetu. V Velenju je namreč ob odsotnosti Tamare Zidanšek, ki lansko jesen ni igrala za Slovenijo, senzacionalno premagala​ Xiyu Wang. Kitajko, ki je bila tedaj kot 50. igralka sveta kar 220 mest višje uvrščena na svetovni lestvici od Slovenke. »Občutek, da sem reprezentanci pripomogla do enega največjih uspehov, je lep. Nanj ne bom pozabila nikoli. Žal se letošnja sezona ne odvija po mojih željah, saj se ves čas ukvarjam s poškodbo levega stopala, ki mi preprečuje, da bi razvila svojo igro do želene ravni. Vesela sem, da sem znova del reprezentančne akcije. Naredila bom vse, kar bo v moji moči, da bom tudi v Sevilli pripomogla k dobrim uspehom,« obljublja Nina Potočnik.

Najmlajša v slovenski reprezentanci bo Ela Nala Milić, ki ima mesto zagotovljeno kot najboljša mladinka, kar je praksa Andreja Kraševca. »Moja igra med posameznicami še malce niha, precej bolje se trenutno počutim med dvojicami. Vsak dan, ki ga preživim v slovenski reprezentanci, je poseben, saj je vzdušje zelo dobro. Verjamem, da lahko nadaljujemo z uspehi, ki jih dosegamo v zadnjem letu in pol,« je zgovorna in optimistična Ela Nala Milić, ki je letos v mladinski konkurenci dosegla nekaj zmag na največjih prvenstvih, v zaključne boje pa se ni prebila na nobenem od turnirjev največje četverice.