Maruša Štangar je v kategoriji do 48 kilogramov osvojila peto mesto. Po porazu v polfinalu proti Portugalki Catarini Costa je v boju za tretje mesto in bron izgubila proti Rusinji Sabini Giliazovi. To je bila tudi najboljša slovenska uvrstitev prvega tekmovalnega dneva na prvenstvu stare celine. Na tatamije sta od deseterice slovenskih judoistov in judoistk stopila še David Štarkel in Kaja Kajzer, oba pa sta nastope končala že po prvi borbi.

Štangarjeva, bronasta z evropskih iger v Minsku 2019, je v prvem krogu po podaljšani borbi ugnala Srbkinjo Andreo Stojadinov. Tekmice, ki jo je pred tem na dosedanjih šestih obračunih petkrat premagala, po prvih štirih minutah boja ni ugnala, a je bila nato boljša po nekaj sekundah podaljšane borbe. V drugem ji je nasproti stala Izraelka Shira Rishony, tudi z njo pa 25-letna članica ljubljanske Olimpije ni imela pretiranih težav. V četrtfinalu je zatem opravila še z Azerbajdžanko Lejlo Alijevo, ki jo je letos pred prvenstvom dvakrat že ugnala, z novim iponom pa se je prebila v polfinale.

Tam jo je pričakala četrtopostavljena Catarina Costa, ki jo je Slovenka na petih dosedanjih medsebojnih obračunih trikrat premagala. A Portugalka, srebrna na lanskem EP v Sofiji, jo je ugnala na edinem letošnjem dvoboju konec oktobra v Abu Dabiju, Štangarjeva pa tudi tokrat proti njej ni imela rešitve. Slovenka je morala nato tudi v boju za bron priznati premoč Rusinji Sabini Giliazovi, od katere je bila sicer letos dvakrat že boljša.

»Mogoče se zdi, da je bila kolajna blizu. Vem, da so bile za njo vse možnosti, zato sem razočarana, a dokler nisi v finalu ali pa zmagaš borbo za tretje mesto, je še zelo daleč. Trenutno sem razočarana nad izidom zadnjih dveh borb, ker sta bili obe tekmici premagljivi. Po drugi strani pa je peto mesto na EP dober rezultat in mogoče bom kmalu malo bolj pozitivno gledala na vse skupaj,« je dejala Maruša Štangar.

David Štarkel je v prvem krogu v kategoriji do 60 kilogramov izgubil proti Italijanu Angelu Pantanu, tekmec pa je borbo hitro končal z iponom. Po prvi borbi se je v kategoriji do 57 kilogramov poslovila tudi Kaja Kajzer, srebrna na EP v Lizboni pred dvema letoma in peta na zadnjih OI na Japonskem. Proti neugodni in izkušeni Arleti Podolak si je 23-letnica nabrala tri kazni in dvoboj je pripadel Poljakinji. »Celotno borbo mi je drsela leva noga, saj sem imela povit gleženj, tako da me je to malo oviralo. Potem tudi v levi roki sploh nisem imela moči,« je ocenila Kaja Kajzer.