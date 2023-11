#portret Joav Galant, obrambni minister Izraela

Izraelski obrambni minister Joav Galant je postal arhitekt vojaške operacije izbrisanja Gaze po 33 letih vojaške kariere in 17 letih ministrskih funkcij v vladi. V notranji politiki je zmeren socialni liberalec s skrbjo za demokratične institucije judovske države, ki jo razume kot državo za Jude z mejami v Jordaniji in Siriji. Gazo zdaj ruši drugič. Leta 2008 je bil poveljnik operacije Lito železo, v kateri je bilo ubitih 1400 Palestincev in 19 Izraelcev. Veljala je za njegov osebni uspeh.