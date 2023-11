Snebersko nabrežje: Ponoči začeli utrjevati nasipe ob Savi

V noči s četrtka na petek so delavci začeli s tovornjaki voziti zemljo in z bagri utrjevati nasip ob Savi v neposredni bližini Sneberskega nabrežja. Gradijo tudi nov protipoplavni nasip iz zemljine. Nasip so začeli utrjevati tik pred napovedano poplavno nevarnostjo, čeprav so občani že od poletne ujme pozivali državo, naj sanira nasip.