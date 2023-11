Naj bodo krompirjeve počitnice vse leto

Končuje se teden, ki bi moral biti zgled preostalim več kot petdesetim tednom v letu. Teden spoštovanja do tistih, ki jih ni več, in teden, ko so tisti, ki so še tu, presenetljivo tiho. Molk je zlato, pravi stari pregovor. Seveda, če pri tem pozabimo Mateja Tonina , ki je rojen špilferderber. Vsi politiki lepo tiho, on pa navali narode z nekimi zarotniškimi izjavami. Da se pokaže, kdo je frajer na sceni.