Domači jeziki

Ob letošnjem začetku prenove temeljnega izobraževanja je bila velike pozornosti deležna ideja, da naj bi se v višjih razredih osnovne šole učenci obvezno učili dveh tujih jezikov. Nekatere strokovnjake je namera presenetila – opozarjali so, da so mladi že tako preobremenjeni. Še posebej so bili presenečeni šolniki z dvojezičnih območij na zahodu in vzhodu države, kjer se učenci srečujejo z množico jezikov – italijanščino, madžarščino, angleščino, nemščino ali slovenščino. Učni izzivi so še toliko večji za pripadnike različnih manjšin in etničnih skupnosti, denimo tiste, ki doma govorijo albansko ali romsko.