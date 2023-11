Ministrstvo za javno upravo je namreč na prošnjo upravne enote podaljšalo začasno skrajšanje uradnih ur, ki so sicer skrajšane že od začetka avgusta. Prošnjo so na ljubljanski upravni enoti podali, ker se soočajo s kadrovsko stisko. Vseeno sprejmejo enako število strank, saj imajo v dopoldanskem času na okencih prisotnih več uradnikov, so povedali. Na tem oddelku se zadnja leta nenehno srečujejo s povečanim obsegom dela. Zaposleni so zato prekomerno obremenjeni, kar vodi do bolniških staležev in odpovedi. Dnevno dobijo več kot 200 vlog na okencih oddelka za tujce, do 500 dokumentov v elektronskem poštnem predalu, 450 priporočenih pošiljk in 50 navadnih pošiljk. Poslovanje upravne enote bo ta mesec okrnjeno tudi zaradi uvedbe novega informacijskega sistema Krpan. Stranke zato obveščajo, da bo prišlo do večjih zamud pri reševanju vlog, podajanju informacij in pridobivanju dokumentacije iz arhiva.