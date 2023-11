Felda popustil: obveznega drugega tujega jezika v šolah ne bo

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ne načrtuje več uvajanja drugega tujega jezika v višjih razredih osnovne šole. Načrtu so izrazito nasprotovali zlasti šolniki z narodnostno mešanih območij na Obali in v Prekmurju, kjer poleg obveznega tujega jezika že poteka pouk italijanščine oziroma madžarščine.