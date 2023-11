»Antisemitizem ni le napad na Jude, temveč tudi žalitev naših skupnih vrednot. Bistveno je, da mednarodni organi obsodijo takšna dejanja in si dejavno prizadevajo za spodbujanje razumevanja in enotnosti,« ocenjuje posebna koordinatorka EU za boj proti antisemitizmu Katharina von Schnurbein. O močnem povečanju antisemitskih incidentov poročajo tudi iz ZDA (400-odstotno povečanje), Kanade (širi se predvsem po spletu), Južne Afrike (devetkratno povečanje glede na povprečni mesec) in različnih južnoameriških držav (Brazilije in Argentine).

V Franciji prepovedi propalestinskih demonstracij

Porast antisemitskih izgredov se je močno povečal v Franciji, kjer so jih od začetka vojne našteli več kot prej v celem letu. Notranji minister Gerald Darmanin je sporočil, da je bilo zaradi antisemitskih napadov aretiranih 414 oseb. Oblasti so naštele 850 antisemitskih dejanj, medtem ko je bilo njihovo število v celotnem lanskem letu precej manjše – 436. V takšnem ozračju je pred tedni notranji minister prepovedal vse demonstracije v podporo Palestincem, sodišče pa je po pritožbi to prepoved ohranilo, a vendarle naložilo občinam, da glede prepovedi protestov presojajo od primera do primera. Takšna odločitev organizatorjem protestov omogoča, da pred sodiščem izpodbijajo posamično prepoved.

Ne le v Franciji, tudi v drugih evropskih državah so incidenti precej podobni. Jude se zmerja, manj pogosti kot verbalni so fizični napadi, do zmerjanj prihaja po spletu, rišejo se antisemitski grafiti ali pa se na judovske nepremičnine rišejo Davidove zvezde, kar podobno kot drugi napadi vzbuja strah med judovskim prebivalstvom. Tako zaradi narisanih Davidovih zvezd na pročeljih pariških stavb kot tudi zaradi videoposnetka vpitja skupine mladih na podzemni železnici prestolnice, ko so zmerjali Jude ter se ponašali, da so nacisti, so tožilci uvedli preiskave.

Nemški politični vrh enoten

V Nemčiji, kjer je bila v zadnjih tednih z molotovkami napadena tudi sinagoga v Berlinu, so zaradi zgodovinske krivde zaradi zagrešenega holokavsta še posebej občutljivi za stopnjevanje sovražnega odnosa do Judov. V prvih tednih so našteli več kot 200 najrazličnejših napadov na Jude, zaradi česar so povečali tudi policijsko varovanje judovskih ustanov. Celoten politični vrh – s kanclerjem Olafom Scholzem in predsednikom države Frankom Walterjem Steinmeierjem na čelu – je poudaril, da antisemitizem v Nemčiji nima prostora.

V nagovoru prek videoposnetka je antisemitizem v Nemčiji ostro obsodil tudi podkancler Robert Habeck. »Skrbi me antisemitizem v nekaterih delih politične levice in žal tudi med mladimi aktivisti,« je dejal Habeck in poudaril, da protikolonializem ne sme voditi tudi v antisemitizem. Kljub grozovitosti nasilja v Gazi to po njegovi oceni ne sme voditi do legitimizacije nasilja nad Judi. V Berlinu se je v minulih dneh odvil velik protest proti antisemitizmu, Nemčija pa je v celoti prepovedala delovanje Hamasa na svojih tleh, prav tako še ene organizacije, ki se je deklarirala kot zagovornica palestinskih beguncev. Ne glede na napade na Jude je predsednik centralnega sveta Judov v Nemčiji Josef Schuster prepričan, da je Nemčija še naprej varna država zanje, prihaja pa do psihičnega nasilja nad Judi.