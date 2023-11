Od Janše denar k – Janši!

Novico s celjskega sodišča, da mora šef SDS plačati 8000 evrov, ker je nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča obrekoval, češ da je umoril novinarja in urednika Boruta Meška, so mnogi razumeli napačno – Veselinovič bo od Janše pokasiral 8000 evrov. To ne drži! Sodišče je Janeza Janšo obsodilo na plačilo denarne kazni 8000 evrov, s katero se bo okoristil državni proračun.