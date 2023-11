Dober mesec dni zatem, ko so poljsko javnost razburila poročila o orgiji, ki naj bi jo kar doma priredil eden od duhovnikov, je s položaja odstopil Grzegorz Kaszak. Duhovnikom in nunam, nad katerimi je kot škof bdel vse od leta 2009, se je zahvalil in jih prosil, naj mu odpustijo njegove »človeške omejitve«. Papež Frančišek je njegov odstop sprejel, v Vatikanu pa niso navedli, kaj je vodjo škofije Sosnowiec na jugozahodu države gnalo k taki odločitvi. Za upokojitev, za katero se božji odposlanci običajno odločijo pri 75 letih, je pri njegovih 59 še mnogo prezgodaj, je pa res, da je orgijo, na katero je bil povabljen tudi spolni delavec, konec avgusta organiziral njegov »podrejeni«, izpostavljajo v ameriški tiskovni agenciji AP.

Pojedel preveč tablet

Po poročanju poljskih medijev je bil na orgijo, ki je potekala pri duhovniku doma v kraju Dąbrowa Górnicza, poleg drugih duhovnikov povabljen tudi spolni delavec. Priče so za časnik Gazeta Wyborcza povedale, da je šlo za seksualno zabavo, na kateri ni manjkalo dodatkov za povečanje spolne sle. A se je ravno pri tem zalomilo. Spolni delavec naj bi namreč zaužil preveč tablet proti erektilni disfunkciji, postalo mu je slabo in padel je v nezavest. Duhovniki se z njim sprva niso kaj prida ubadali, a je nekdo vendarle poklical reševalce. Teh naj ob prihodu ne bi hoteli spustiti v stavbo, sicer v lastništvu škofije, zato so v strahu za moškega, ki naj bi potreboval pomoč, poklicali policijo, ki jim je utrla pot do njega. Odpeljali so ga v bolnišnico. Po navedbah predstavnika okrožnega državnega tožilstva Waldemarja Łubniewskega so se v preiskavi osredotočili na sum opustitve pomoči, saj naj bi župnik reševalcem sprva preprečil vstop v stanovanje. V slovenskem kazenskem zakoniku to kaznivo dejanje najdemo pod 130. členom, obravnava pa tistega, ki ne pomaga osebi v neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega. Za takšno kaznivo dejanje je v Sloveniji zagrožena kazen do leto dni zapora. V poljskem tabloidu Fakt so celo objavili posnetek klica udeleženca. Ta je policiji povedal, da so ga, ko jih je rotil, naj pokličejo reševalce, vrgli iz stanovanja. Ko je razlagal, da se je prijatelj po zaužitju drog začel peniti iz ust, je celo zajokal.

Nasilna smrt mladega duhovnika

Po poročanju tiskovne agencije AP preiskava vendarle ni pokazala na nezakonito delovanje duhovnika, ki je pred tem že zanikal obtožbe in v elektronskem sporočilu okrcal vse, ki so dogodek zlorabili za napad na cerkev, duhovščino in vernike. Na škofiji pa so zgodbo bolj ali manj potrdili ter dodali, da je preiskava neodvisne komisije potrdila resno kršitev moralnih norm in zadolžitev duhovniškega poklica. Škof Kaszak je duhovnika vseh cerkvenih dolžnosti razrešil že 21. septembra, sprožil pa je tudi kanonični postopek, po katerem bi ga lahko celo izključili iz Cerkve. »Opravičujem se vsem, ki jih je ta incident prizadel, razburil in razžalostil,« je škof dejal o sramotnem dogodku. »Z zlom se ni mogoče strinjati. Vsi vpleteni bodo kaznovani v skladu s kanonskim pravom, ne glede na odločitev tožilstva,« je še napovedal. Škandal je na Poljskem pa tudi širše v javnosti zelo odmeval. Gejevska orgija, kakor so jo poimenovali, je še dodatno očrnila že dodobra načeto podobo cerkve, iz katere je izhajal nadvse priljubljeni papež Janez Pavel II.

Po mnenju strokovnjakov se je papež Frančišek neobičajno hitro odzval na škofov odstop, razlog pa naj bi bile pretekle težave v škofiji. Leta 2010 se je takratni rektor semenišča v Sosnowiecu zaradi prepira v klubu za homoseksualce znašel v središču pozornosti, a je kljub poročilom v medijih še leto dni ostal na položaju. Sčasoma so v zadevo posegli iz Vatikana in semenišče zaprli. Marca letos pa so našli truplo 26-letnega duhovnika z znaki nasilne smrti. Na tožilstvu so pojasnili, da ga je ubil 40-letni župnik in nato storil samomor. Bila naj bi v zvezi, ki pa je bila polna groženj in nezadovoljstva, so takrat poročali na poljski tiskovni agenciji. Poljsko katoliško cerkev sicer že leta pretresajo obtožbe zaradi spolnih zlorab otrok.