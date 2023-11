Upor v Štepanjcu​

Župan ljubljanski, čigar predhodnikov ne pomnijo niti najstarejši občani, je nemalokrat tarča očitkov, da s svojimi gradbenimi posegi prestolnico gentrificira. Po domače povedano, da Ljubljano spreminja v raj za bogataše in turiste, vse, kar je srednji sloj in nižje, pa potiska iz mesta. Sam se rad pohvali, da tako dela uslugo sosedom novih pridobitev, ker jim pomaga dvigovati ceno njihove nepremičnine (da torej plemeniti njihovo premoženje, kar je seveda prva naloga vsakega župana) in ob tem Ljubljano spreminja v najlepše mesto na svetu.