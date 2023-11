Kaj je slovenski jezik?

Odgovor na to vprašanje beremo v »Srpski čitanki« za 4. razred ljudskih šol: »Slovenački govor je doista samo narečje lepog srpskog jezika. Poneka reč ima i drukčija, ali to ne znači, da oni imaju drugi govor, več se to kaže, da imaju svoje narečje«. Slično piše tudi g. dr. France Ilešič v beogradskem listu »Demokratija«. Zato se ne čudimo, če piše radikalno-srbski list »Balkan«, ki zagovarja ime »Velika Srbija« kot naziv naše države, da Velika Srbija ne sega do Vinkovcev, ampak tja do Logatca. Ker pa trdi menda isti dr. Ilešič, da je ime Srb, Hrvat ali Slovenec vse eno, zato ni dvoma, da se bodo našli ljudje, ki bodo trdili, da Velika Slovenija ne sega le do Brežic, ampak preko Bitolja in potem bomo doživeli sijajne učenjaške debate o tem, kdo ima prav. Pa brez zamere: Kaj bi rekli Srbi če bi brali v slovenski ljudskošolski knjigi, da je »srbski jezik samo narečje lepega slovenskega jezika?« Po teoriji dr. Ilešiča (naj nam oprosti da ga citiramo) bi bil tak stavek v naših berilih popolnoma logičen in korekten.

Avtonomist, 16. maja 1921

Naš in njihov zamisel.

Kakor hitro je naš narod spoznal, da si predstavljajo naši bratje pod pojmom »ujedinjenje«, »osvobojenje« itd. zgolj najnesramnejše izmozgavanje zarobljenih Slovencev, Hrvatov in drugih prečanov, se je tudi on temu primerno preorijentiral. Kdo v vsej državi je iskrenejše mislil na Jugoslavijo in iskrenejše veroval v veliko jugoslovansko misel kot ravno mi Slovenci? Pripravljeni smo bili položiti na oltar te misli vse, karkoli je bilo potrebno in v naši moči. Toda kaj smo doživeli! Kakor hitro se je začutila iz raznih francoskih kopališč in letovišč vrnivša se belgrajska gospoda zopet varno na svojih vsakdanjih sedlih, je že začela tudi odkrivati svojo verolomno, zahrbtno in zgolj materialistično bistvo. V prečanih ni več gledala »osvobojenih in ujedinjenih bratov«, temveč nevarne tekmece, ki jo utegnejo v svoji zapadnoevropski, pošteni in iskreno demokratični mentaliteti v novi državi izriniti iz tiste vloge trotov, ki jo je igrala v mali Srbiji že od nekdaj. (…)

Soživljenje treh slovanskih narodov v naši državi je mogoče samo v obliki jugoslovanskega »commonwealtha«, to je politični aksiom slovenskega in hrvatskega naroda. (…)

Slovenec, 17. novembra 1923

Igra z uradništvom

Kdo se ne spominja ogabnega humbuga, ki so ga uganjale naše režimske in polrežimske stranke z uradniškim vprašanjem prav od takozvanega osvobojenja dalje? Zlasti našim demokratom je bilo uradniško vprašanje ona lajna, katero so vrteli tako neustrašeno, da je marsikatera naivna uradniška para res mislila, da »jugoslovenska demokratija« živi in umrje samo za uradniški blagor. (…)

Slovenski uradnik je prišel v Jugoslavijo iz pravno sigurne države. V svoji pragmatiki je imel točno in jasno začrtane svoje pravice in dolžnosti, njegov gmotni položaj mu je pa omogočeval človeka dostojno eksistenco. V službo so prihajale zgolj dobro kvalificirane in moralno absolutno neoporečne moči, zato je bilo njihovo poslovanje tudi res brezhibno. (…)

Pa poglejmo v Srbijo. Za silo kvalificirani so bili tam zgolj sodniki in profesorji, dočim ostalega upravnega uradništva »demokratična« predvojna Srbija niti poznala ni. Vso upravo je vodila v tej »demokratični« Srbiji policija in več kot značilno za ta srbski »demokratizem« je, da se je nazivalo celo njihovo ministrstvo za notranje zadeve ministarstvo policije. In za te »policiste« kaka kvalifikacija sploh ni bila obvezna, vsaj v praksi ne. Danes brivec — jutri komisar, včeraj natakar — danes okrožni načelnik (po naše okrajni glavar), danes hajduk — jutri sekcijski načelnik v ministrstvu itd. Visoki, uradniki so se podpisovali — s palci. Edina, neobhodno potrebna kvalifikacija je bilo pripadništvo k vladajoči partiji, za drugo ni vprašal nihče. (…)

Slovenec, 18. novembra 1923

Klerikalni tigri so jo dobili po grbi

Čudovita zver je 21 klerikalnih tigrov. Tako se namreč imenuje 21 poslancev SLS, ki jih je 18. marca izvolila Slovenija v narodno skupščino, da bi tamkaj dosegli za volilce to, kar so jim klerikalni agitatorji pred volitvami obetali.

Klerikalni tigri so čudovite zveri, ki odpirajo žrela samo takrat, kadar se kažejo svojim volilcem, v Beogradu so pa krotki kakor jagnjeta. V Sloveniji skačejo in rjovejo kakor divji, razsajajo nad Srbi, hujskajo ljudi proti državi, vpijejo, da so Slovenci, v Beogradu so pa te zverine prodale Slovence Pašiću s tem, da so ga z Markovim protokolom postavili na čelo vlade. (…)

Domovina, 23. novembra 1923

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib