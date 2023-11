Rešilna vrv za vlado

Zdi se, da so poplave doma in vojne po svetu več kot zadosten razlog, da vlada odriva reševanje zdravstvene krize na stranski tir, čeprav se s temi katastrofami ne ukvarjajo vsi vladni resorji in še zlasti ne ministrstvo za zdravje. Več kot očitno je postalo, da oblast ne dojema usodnosti nekaterih zdravstvenih problemov in da lahkotno spreminja svoje predvolilne obljube o dostopnosti do zdravnika na primarni ravni, skrajšanju čakalnih dob, spremembi krivičnega dopolnilnega zavarovanja v solidarni prispevek, odpravi dvojne prakse (dvoživk) in tako dalje. Potem ko je v prvem letu mandata predsednik vlade nenehno govoril o zdravstveni reformi in za njeno bistvo razglasil (ali je bil zaveden?) digitalizacijo zdravstva in spremembo upravljanja zdravstvene blagajne, je sedaj opustil misel na reformo (ni povedal, čemu se je s tem odpovedal) in napovedal majhne korake (ali je lahko sploh kaj manjšega od dosedanjih neuresničenih ali propadlih ukrepov?). V sozvočju s svojim šefom nova ministrica modruje o tem, ali ima sploh smisel govoriti o reformah (hej, o reformi je eno leto govorila njena in ne neka druga vlada). Tako kot je prejšnji minister razodel, da je rešitev za zdravstvo digitalizacija, je ministrica odkrila lastno zdravilo: našemu zdravstvu manjkajo kazalniki kakovosti in varnosti. Ob tem spregleduje, da z nekaterimi ključnimi kazalniki (ne)kakovosti in (ne)varnosti že dolgo razpolagamo, pravzaprav nas bodejo v oči: bolniki brez osebnega zdravnika, nesprejemljivo dolge čakalne dobe, nesolidarno financiranje, dvojna praksa zdravnikov, ustvarjanje profitov z javnim denarjem in tako dalje. Ali se ministrica ne bi raje posvetila tem kazalnikom, preden bo uvedla nove?