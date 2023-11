Obnova brez elit, za vračilo skupnosti​

»Hahaha, Bruselj je tako pozidano, zazidano in nagneteno mesto, in tako zelo brez javnih površin, da starši vpišejo otroka kamorkoli, samo da se giblje,« se zasmeji Mathilde Renson, šefica največje cirkuške šole v mestu. Circus Zonder Handen je več kot cirkus, a o tem več kasneje, več kot 900 mladih in starih cirkusantov bo dobilo nove prostore v nekoč (in malo še sedaj) najzloglasnejši četrti velemesta Bruselj. Mesto v mestu - Molenbeek je industrijska revolucija v 18. stoletju oblikovala v konglomerat delavnic, tovarn in seveda delavskih prebivališč. Po kanalu Charleroi so prevažali premog in surovine, no, slednje počno še danes, pravzaprav s konca ene od tovornih ladij nekako sumljivo visi tudi avtomobil. V 21. stoletju se je industrija skoraj v celoti umaknila, Molenbeek je bil prepuščen revščini, degradaciji socialnega okolja, vedno več je bilo kriminala. Postal je dom socialno šibkim. Danes je mešanica vsega, a z obrobja se širijo vedno bolj poštirkani stanovanjski projekti navznoter v sivo cono. »Ja, bogati zahtevajo svoj prostor. V Parizu so revne četrti na obrobju, Molenbeek je preblizu centra,« med sprehodom navrže francoska novinarka, ki pozna situacijo. Mathilde pritrdi: »V zadnjem času so cene najemnin tako zrasle, da je potrebno zelo malo, pa spodrsneš in padeš. Enostarševska družina že zdaj tukaj težko preživi. Imeli smo fanta, ki smo mu iskali stanovanje. Vsi smo napeli sile, ni šlo. Preblizu središča je in cene rastejo.«