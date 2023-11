Rolling Stones – Hackney diamonds: Jezen živeti z mečem

Te dni (24. oktobra) je po osemnajstih letih izšel novi album z glasbo Roling Stonesov Hackney diamonds. Nisem si mogel kaj, da ga ne bi kupil. Pravzaprav nisem vedel, kaj naj pričakujem, če sploh kaj. V resnici sploh nisem (bil) kakšen poseben oboževalec Stonesov. Moj glasbeni okus je (bil) malce drugačen. Stonesi so sopotniki moje generacije, ki so nas v dobršni meri sooblikovali in določili. Jutri se bodo o njih učili otroci pri glasbenem pouku, na glasbenih fakultetah pa bodo o njih pisali glasbene traktate. Torej –​ odposlušam prvič, pa še enkrat in še enkrat. Nič posebnega. Nobenih mravljincev ali nezavednega padanja v ritem. Sveže, kot mlado vino, vendar poznani okusi. Nobenih temnih tonov, kot da nimajo osemdeset let (»let the old still believe that they're young«). Pa vendar nisem ostal ravnodušen. Najprej niti nisem vedel, zakaj. Nekaj je v tej muziki, kar je počasi prihajalo, nekako se tiho prebijalo skozi poznani zvok Stonesov.