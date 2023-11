Elisabeth Rosenthal: Posledice vdora kapitala v zdravstvene ustanove so slabša kvaliteta storitev in visoke cene

An American Sickness (bolezen amerike) je knjiga, v kateri Elisabeth Rosenthal opisuje dramatično stanje v ameriškem zdravstvu. Avtorica knjige, zdravnica in novinarka, je diplomirala na Stanfordu, tri leta proučevala Shakespeara v Cambridgeu, nato pa končala študij medicine na Harvardu. Kot zdravnica je sedem let delala na urgentnem oddelku prestižne Prezbiterijanske bolnišnice v New Yorku. Toda vsa njena študijska pot in začetki njenega pisanja, ki so nastajali sredi urgentnega oddelka, dajejo bralcu knjige misliti, da je medicino študirala zato, da bi lahko pisala o problemih na področju zdravstva.​