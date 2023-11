Kdaj, če ne zdaj?

Mir ne nastopi vselej takrat, ko vojaki, zavedajoč se brezizhodnosti svojega položaja, odložijo orožje in dvignejo roke v zrak. Vojna se ne konča vselej s predajo premaganih, zato je v vojni včasih nemogoče vedeti, kako daleč smo od miru. Zgodi se namreč, da mir nastopi ravno v času, ko se zdi najbolj oddaljen, ko se zdi, da lahko vojna traja še leta. Včasih se zdi, da mir nastopi ravno zato, zdi se, da nastopi iznenada, ker se ljudje preprosto ne zmorejo več vojskovati, ker je vsega preveč. Smrti, bolečine, potrebe po maščevanju, potrebe po ubijanju. Včasih se zdi, da mir nastopi le zato, ker nihče več nima moči za nadaljevanje vojne in so ljudje nenadoma pripravljeni storiti vse, da bi se vojna končala.