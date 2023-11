Zakaj?

Vsekakor ni prvič v sodobni zgodovini, da se svet sooča z državnim terorizmom. In Izrael je v tem trenutku teroristična država po vsaki točki definicije. Potem ko so bili desetletja sistematično neupoštevani, preganjani in živi zazidani v dve velikanski koncentracijski taborišči, v teh dneh pred očmi vsega sveta Palestinci v enklavi Gaza kot muhe cepajo pod izraelskimi izstrelki – tako otroci kot starci, tako Hamasovi gverilci kot civilisti, po vrsti, drug za drugim, petdeset po petdeset – a tega ne počne kakšna izraelska oborožena paravojaška skupina, kakšna desničarska milica, oborožena frakcija ali organizirana judovska teroristična skupina, ampak izraelska država, njena vlada in njena vojska.