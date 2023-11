Plazovi v Sloveniji: Ko udarijo, so lahko usodni

Sirene so se oglasile ob štirih zjutraj. Grozila je nevarnost zaradi plazu. Treba se je bilo umakniti na varno. Nad naseljem Koroška Bela v občini Jesenice je eno najbolj nadzorovanih plazišč v Sloveniji. Alarm je sprožila pretrgana zanka na plazu Urbas, ki jo je sprožil premik zemljine. Čeprav se je pozneje izkazalo, da je šlo za manjši plaz, ki ni predstavljal neposredne nevarnosti, so bili ljudje posvarjeni in so se lahko umaknili na varno. Marsikdo takšne možnosti nima. Zemeljski plaz se zgodi iznenada in ima lahko, kot lahko skoraj vsakodnevno spremljamo v medijih, katastrofalne posledice.