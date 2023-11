Vrhovno sodišče je namreč odločilo, da je kazensko preganjanje prostovoljne prekinitve nosečnosti neskladno z ustavo, kar pomeni, da na območju celotne države splav v zgodnjih tednih nosečnosti, po posilstvu, v primeru ogrožanja zdravja matere in v primeru, da zarodek ni sposoben preživetja, ni več kaznivo dejanje. Zdravstvene ustanove morajo v teh primerih na zahtevo izvesti prekinitev nosečnosti. Doslej je bil v Mehiki splav legaliziran v 32 zveznih državah, v Ciudadu de Mexicu že od leta 2007. Že pred dvema letoma je vrhovno sodišče zvezni državi Coahuila naložilo, da mora spremeniti kazensko zakonodajo, toda Mehika je federalna država in v mnogih zveznih državah je zakonodaja prostovoljno prekinitev nosečnosti doslej še vedno kaznovala z enim do petimi leti zaporne kazni. Isabel Fulda je pojasnila, da je po odločitvi sodišča sedaj na potezi kongres, ki mora spremeniti kazensko zakonodajo in legalizirati splav. »Sodišče je celo določilo rok,« je povedala in opozorila, da je to tudi dobra priložnost, da spremeni tudi krovni zakon o zdravstvu. Tudi Fuldova se namreč zaveda, da je sicer razsodba vrhovnega sodišča zgodovinska zmaga feminističnih organizacij v državi, toda v katoliški državi, kot je Mehika, bo do neovirane dostopnosti do splava še dolga pot.