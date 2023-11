Največja stavka žensk na Islandiji

Drífa Snædal je bila do leta 2022 na čelu sindikalnega združenja ASÍ, ki celo za skandinavske razmere predstavlja nenavadno močno delavsko organizacijo, v katero je včlanjenih več kot polovica islandskih delojemalcev. Od začetka letošnjega leta pa vodi Stígamót, organizacijo, ki se bori za pravice žensk. Nedavno je skupaj s sodelavkami na ulice Reykjavika spravila več kot 100.000 žensk in organizirala največjo stavko več kot polovice žensk na Islandiji. Na vprašanje, kaj je bil razlog zanjo, Snædalova odgovori, da so ženske preprosto razjarjene, saj jim vsi govorijo, da je Islandija država z najvišjo stopnjo enakopravnosti med spoloma, celo turisti jim to pravijo, a same tega ne občutijo. Svetovni gospodarski forum Islandijo že 14 let uvršča v sam vrh enakopravnosti med spoloma, imajo največji delež zaposlenih žensk, bili so začetniki deljenega porodniškega dopusta in ženskih kvot v upravah podjetij. »Če je Islandija paradiž za ženske, potem me res skrbi, kakšno stanje je drugje,« je v nedavnem intervjuju za nemški Spiegel dejala Snædalova in opisala povsem drugačen položaj. »Vsaka četrta ženska na Islandiji je najmanj enkrat v življenju žrtev spolnega nasilja, večinoma v družini ali partnerstvu, in kljub zakonu o enakem plačilu za enako delo ženske na Islandiji še vedno zaslužijo 21 odstotkov manj kot moški, tudi zato, ker so poklici, v katerih delajo večinoma ženske, slabše plačani od tistih, v katerih prevladujejo moški,« argumentira Snædalova. Na vprašanje, kaj lahko takšna stavka spremeni, je odgovorila, da izkušnje podobne stavke izpred 48 let kažejo, da se lahko kaj spremeni na dolgi rok. Pet let po njej so imeli prvo predsednico države, ženske so pogosteje kandidirale za položaje v politiki in začeli so se sprejemati zakoni, ki so izboljšali njihov položaj. Njen oče pa se še danes spomni, kako je moral paziti nanjo, ker je mama odšla na proteste.